Scrisoarea poetei Anne Sexton către fiica sa, Linda

Anne Sexton (1928-1974) este o poetă americană celebră, ce a câștigat premiul Pulitzer pentru poezie în 1967 cu volumul “Live or Die”(Trăiește sau mori). Anne Sexton a scrie versuri confesionale, ca formă ca terapie, poeta confruntându-se cu depresie clinică toată viața sa și tendințe suicidare.

În 1969, câștigătoarea premiului Pulitzer pentru poezie a scris o scrisoare emoționantă către fiica sa Linda, pe atunci în vârstă de 15 ani. Scrisoarea a fost publicată pe numeroase site-uri și a făcut înconjurul internetului devenind extrem de cunoscută. Scrisoarea a fost publicată inițial în “Anne Sexton: A Self-Portrait în Letters” și am descoperit-o via www.lettersofnote.com.

Scrisoarea (din 1969) poetei Anne Sexton către fiica sa, Linda

Miercuri – 2:45 P.M.

Dragă Linda,

Mă aflu la mijlocul unui zbor spre St. Louis pentru a ţine o prelegere. Citeam o poveste din New Yorker care m-a făcut să mă gândesc la mama mea şi fiind singură, am şoptit „ştiu, Mamă, ştiu”. (Am găsit un stilou!) Şi m-am gândit la tine – într-o zi poate o să zbori și tu undeva singură, iar eu poate că nu o să mai fiu şi tu o să-ți dorești să-mi vorbeşti.

Iar eu vreau să-ţi răspund. (Linda, poate nu se va întâmpla cât vei zbura cu avionul, poate se va întâmpla la propria masă din bucătărie, în timp ce-ți bei ceaiul într-o după-amiază când tu o să ai 40 de ani. Sau oricând altcândva.) Vreau să îţi spun.

În primul rând, te iubesc.



2. Nu m-ai dezamăgit niciodată.

3. Ştiu. Și eu am fost acolo odată. Și eu aveam 40 de ani şi o mamă moartă de care aveam încă nevoie.

Ăsta este mesajul meu către Linda cea de 40 de ani. Indiferent ce se va întâmpla, tu ai fost întotdeauna micuţa mea atât de deosebită, Linda Gray. Viaţa nu e uşoară. E îngrozitor de singură. Ştiu asta. Acum o ştii şi tu – oriunde ai fi, Linda, vorbind cu mine. Să știi că am avut o viaţă bună – lucrurile pe care le-am scris sunt triste – dar am trăit la maximum. Și tu Linda – și tu trăieşte intens! Până la sfârşit. Te iubesc, Linda cea de 40 de ani şi iubesc ceea ce faci, ceea ce descoperi, ceea ce eşti! – Fii propria femeie. Fii a celor pe care îi iubeşti. Vorbeşte cu poeziile mele şi vorbeşte cu inima ta – Eu sunt în ambele dacă ai nevoie de mine. Am minţit, Linda. Mi-am iubit mama şi ea m-a iubit pe mine. Nu m-a ţinut niciodată în braţe, dar îmi este dor de ea, de aceea trebuie să neg că am iubit-o vreodată – sau ea pe mine! Prostuţa de Anne! Deci asta e!

Pupici,

Mama

Sursa: www.lettersofnote.com, books.google

Foto homepage: evaleenage /Shutterstock