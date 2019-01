Primul eveniment Round Table București din acest sezon va avea loc marți, 22 ianuarie, de la ora 19:00, și îi va avea în prim plan pe istoricul Filip - Lucian Iorga și regizorul Laurențiu Damian. Evenimentul se va desfășura, conform tradiției, în Studioul de Operă și Multimedia al Universității Naționale de Muzică din București (Strada Știrbei Vodă nr. 33) și face parte din proiectul „100 de ani în 100 de concerte” derulat de UCIMR.

Intrarea va fi liberă, prin rezervare la adresa round.table.bucuresti@gmail.com

„Programul evenimentului urmărește și de această dată promovarea artiștilor români ce s-au făcut remarcați în domeniul lor de activitate, printr-un efort de redobândire a unei mentalități frumoase: aceea de a ne revalorifica elitele actuale românești.” - Valentina Sandu - Dediu

Pe durata celor 90 de minute acordate, subiectele abordate de invitați vor fi completate de intermedii artistice live. Vor concerta membrii Ansamblului de Percuție „GAME” coordonați de Alexandru Matei, la rândul lor vârfuri în domeniul muzicii de percuție, începând din anul 1995.

Evenimentul va fi transmis în direct pe Facebook, pe pagina televiziunii culturale EnjoyTV România și pe Round Table România.

Descendent al unui vechi neam de moșneni ialomițeni, Filip - Lucian Iorga este autorul a numeroase studii istorice, devenind unul dintre cei mai activi profesioniști din domeniul său. A studiat la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București și la Universitatea Paris IV – Sorbona, la Centre de Recherches en Histoire du XIXe Siècle. Teza sa de postdoctorat poartă titlul Impactul Primului Război Mondial asupra descendenţilor boierimii române, subiect pe care l-a extins în activitatea sa în nenumărate rânduri, printre care se numără și inițierea și coordonarea colecției „Istorie cu blazon” la Editura Corint unde au apărut până în momentul de față peste 30 de titluri.

În prezent este Director General Adjunct al Direcției Generale Programe prin Reprezentanțe și în Comunitățile Istorice din cadrul Institutului Cultural Român. Este, de asemenea, membru al Royal Historical Society din Marea Britanie și al The Heraldry Society de la Londra, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Jockey Clubului Român. Mai multe: www.filipiorga.ro

„Noi nu avem muzeul vinovăției lui Brâncuși – vinovăției noastre față de Brâncuși – îl au francezii și este absolut splendid, l-am filmat când am făcut filmul «Lecție despre infinit.»” – Laurențiu Damian în interviul acordat pentru All About Romanian Cinema.