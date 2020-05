Daca nu ne putem duce noi in natura, aducem natura la noi. Fiindca in ultima vreme ne-am petrecut timpul izolati in casa, am inceput sa privim balconul cu alti ochi, ca pe oaza noastra de relaxare si frumos, si sa ne petrecem mai mult timp aici. Fiindca simtim nevoia sa fim inconjurati de natura, iata cateva idei de a aduce cat mai mult verde si cat mai multa natura pe balcoanele noastre.