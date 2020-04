Chiar daca ne vom afla in casele noastre cu ocazia acestui Pasti, masa nu trebuie sa fie deloc una banala, mai ales ca avem la indemana mai mult timp pentru a ne exersa imaginatia si creativitatea. Daca doriti sa va insufletiti masa de Pasti decorand-o cu elemente pe care toate lumea le are in casa: servetele de masa de hartie sau din material textil, iata cateva idei deosebite de impaturire a servetelelor. Nu trebuie sa ai decoratiuni scumpe sau extravagante pe masa de Pasti pentru un decor festiv, de sarbatoare, ci doar cateva servete. Ce minuni poti face cu ele? Vezi in slideshowul de mai jos: