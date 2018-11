5 solutii practice si ieftine pentru a-ti decora locuinta

Amenjarea locuintei nu este completa pana cand nu iti decorezi spatiul intr-un mod care sa iti reflecte gusturile si personalitatea. Un apartament din care lipsesc decoratiunile arata rece si impersonal. In plus, nu te vei simti pe deplin ca acasa cat timp nu esti inconjurata de obiecte care sa aiba o semnificatie aparte pentru tine.

Multi fac greseala sa sara peste etapa decorarii locuintei, crezand ca acest lucru le va goli portofelul si ca banii vor fi investiti in lucruri care nu au un uz practic. Cu putina creativitate insa, iti poti personaliza locuinta intr-un mod special, care sa te faca sa te simti cu adevarat acasa:

Creeaza-ti un colt cu amintiri

Fotografiile din vacanta ne trezesc intotdeauna amintiri puternice si ne fac sa zambim cu nostalgie. Chiar si un o vacanta cu patanii te va face sa iti amintesti cu placere despre cum ai depasit obstacolele si cum te-ai bucurat de timpul liber in compania celor dragi. Iar o locuinta din care lipsesc fotografiile este, parca, mai lipsita de personalitate si de veselie. Una dintre cele mai simple si ieftine metode pentru a decora un spatiu este sa il umpli cu fotografiile tale preferate. Nu uita sa iei niste rame foto deosebite, in care sa iti pui pozele din concedii, cele alaturi de familie si prieteni si toate fotografiile care iti trezesc amintiri placute.

Adauga o pata de culoare naturala

Cosurile sau bolurile cu fructe sunt o solutie practica, ieftina si la indemana oricui prin intermediul careia poti adauga o pata de culoare in locuinta ta. Le poți plasa chiar la intrarea in locuinta, pentru a-ti servi oaspetii care iti calca pragul, sau pe masuta de cafea din sufragerie ori in bucatarie. Si bolurile cu potpourri sunt o idee practica prin care iti poti parfuma locuinta si poti decora un spatiu care iti pare prea gol.

Sau decoreaza cu perne de dimensiuni diferite

Chiar daca esti adepta simetriei, nu ar trebui sa aplici aceasta regula si cand vine vorba despre alegerea pernutelor decorative. Cu cat sunt mai colorate si mai diferite intre ele, cu atat efectul va fi mai spectaculos. Pernele decorative sunt de efect in orice spatiu in care vrei sa aduci o pata de culoare sau un plus de confort: pe canapeaua din living, pe coltarul din bucatarie sau chiar pe patul din dormitor.

Expune-ti propriile opere de arta

De ce sa cheltuiesti bani pe opere scumpe de arta cand iti poti transforma propriul hobby intr-o sursa de decoratiuni cu personalitate? Fie ca iti place sa desenezi sau sa pictezi, sa faci muzica, puzzle-uri sau brodezi, nu ar trebui sa ascunzi rezultatele muncii tale, mai ales ca ele au o valoare sentimentala si foarte personala pentru tine. Iar oaspetii tai vor fi mult mai incantati sa descopere o parte din tine decat sa admire un tablou pictat de altcineva.

Investeste in obiecte vintage

Piesele de mobilier vechi sau decoratiunile vintage au un aspect aparte, unic, care iti vor face locuinta sa arate diferit. Mai ales daca ai optat pentru un stil de amenajare vintage sau traditional, reconditionarea unor decoratiuni ori piese de mobila mai vechi, pe care le-ai gasit pe la targuri de vechituri sau in casa bunicii, poate fi o solutie excelenta pentru a da personalitate casei tale. In plus, multe dintre aceste obiecte au o istorie aparte, care le va face mult mai interesante in ochii oaspetilor tai.

Cu ajutorul acestor idei practice si accesibile vei reusi sa dai un aer autentic si plin de caldura locuintei tale. Un spatiu care arata si se simte foarte apropiat de personalitatea ta va deveni mult mai usor un refugiu pentru momentele de relaxare si liniste.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Photographee.eu