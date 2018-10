Decoratiuni de toamna: 21 de Aranjamente Florale in Dovleac absolut superbe!

Nicio toamna nu este toamna cu adevarat fara ca spectaculosii si nelipsitii dovleci sa nu ne onoreze mesele, casele si gradinile cu prezenta lor portocalie si luminoasa, cu formele lor ispititoare. Daca iubiti insa si florile la fel de mult si v-ati gandit sa le oferiti un suport cu totul si cu totul deosebit precum cel din dovleac, iata cateva idei de buchete si aranjamente florale in dovleac care va vor impresiona cu siguranta. Indiferent ca vrei sa le folosesti pe post de décor in aceasta toamna pentru o petrecere in aer liber/ cu tematica autumnala, sa decorezi masa de Halloween sau Ziua Recunostintei, iata cateva idei de aranjamentele florale in dovleac absolut superbe, din care te poti inspira cu toata increderea.