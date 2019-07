Principalul motor de crestere al anului trecut a fost reprezentat de anunturile de joburi, eJobs inregistrand peste 100.000 de anunturi de anunturi postate si mai mult de 9 milioane de aplicari ale candidatilor. ”Anul trecut a fost unul in care am crescut considerabil din activitatea principala de business, insa ne-am extins si pe linii conexe, de la linia de evenimente HR World pana la proiecte dedicate unor anumite categorii de candidatii, cum ar fi Primul Job sau linia scurta de consiliere profesionala pentru candidatii nedigitalizati. Am adus, totodata, in Romania primul comparator de salarii din piata, Paylab si am continuat sa oferim servicii de employer branding. in acest moment, cine nu merge dincolo de punctul in care este doar o platforma de recrutare online, nu mai poate fi competitiv si atragator, nici pentru candidati, nici pentru clienti”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

2019 va continua in aceeasi linie, in conditiile in care eJobs a lansat doua noi proiecte, a caror activitate a inceput din aceasta primavara: Academia de IT si Academia de Employer Branding. ”Sunt doua proiecte pe care le-am adus in Romania in calitate de parteneri ai Coders Lab, din Polonia, pentru Academia de IT, respectiv Universum Global, din Suedia, pentru Academia de Employer Branding. Prima se adreseaza celor care vor o cariera in IT, indiferent de varsta pe care o au sau de experienta profesionala, iar a doua ii vizeaza pe specialistii in HR sau Marketing care vor sa se supra-specializeze in Employer Branding si sa obtina o certificare in acest sens”, a adaugat Bogdan Badea.

2018 a fost si anul in care compania a depasit pragul de 4 milioane de candidati activi in platforma. Pentru acest an, eJobs tinteste o crestere de aproximativ 30% a cifrei de afaceri.