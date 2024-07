Sfaturi pentru aducerea unui pisoi acasa

Bucuria resimtita atunci cand aduci un nou pisoi acasa este nepretuita, insa trebuie sa avem in vedere faptul ca pentru acesta este o schimbare importanta, fiind despartit de familia sa felina si schimband mediul in care si-a trait primele saptamani de viata.

Este important sa faci acomodarea noului membru cat mai usoara, iar ca acest lucru sa fie posibil, poti aplica o serie de recomandari care sa il ajute sa se obisnuiasca intr-un timp scurt, atat cu tine, cat si cu noua sa casa.

Pasii premergatori aducerii pisoiului acasa

Daca te intrebi ce trebuie sa faci inainte de a aduce acasa un pisoi , iata cateva sfaturi care sa te ajute sa-ti pregatesti locuinta pentru venirea acestuia. In primul rand, asigura-te ca achizitionezi toate obiectele necesare pentru a satisface nevoile unei pisici:

litiera si asternut pentru litiera

boluri pentru hrana si apa

hrana adecvata pentru pisoi (discuta cu medicul veterinar pentru a face cea mai buna alegere pentru noul tau pisoi)

cusca/ geanta de trasnport

sisal/ ansamblu de joaca si zgariat

jucarii

un cosulet pentru dormit

Pe langa obiectele enumerate mai sus, este nevoie sa ii creezi noului membru spatii linistite pentru a manca si a dormi. Aseaza-i bolurile de mancare si culcusul departe de zone cu trafic, astfel incat sa se retraga in siguranta de cate ori are nevoie. De asemenea, este important sa gasesti si un medic veterinar care sa ia in evidenta noul pisoi, astfel incat sa stabiliti consultatiile, deparazitarile si schema de vaccinare corespunzatoare pentru pisoi si pentru a apela la acesta ori de cate ori este nevoie.

Cand sa aduci pisoiul in noua sa casa

Asigura-te ca alegi corespunzator momentul in care sa aduci noul membru al familiei acasa, astfel incat sa ii oferi toata atentia ta, facandu-i acomodarea mai usoara. Este recomandat sa alegi o perioada in care poti sta si tu cu acesta pentru cateva zile, astfel incat sa ii oferi increderea de care are nevoie, dar si timpul necesar sa se obisnuiasca cu noua casa.

Pisoiul va fi stresat atat din cauza separarii de familia sa felina, cat si din cauza transportului sau la noua locuinta. Indiferent de metoda de transport aleasa, este important sa il aduci acasa intr-o cusca sau geanta speciala pentru transportul felinelor. Lasarea acestuia liber in masina poate fi periculoasa, atat pentru el, cat si pentru tine.

Ia-ti timpul necesar sa observi comportamentul si nevoile pisoiului tau in primele zile de acomodare, astfel incat sa ii oferi ajutorul de care are nevoie in aceasta perioada.

Prima zi a pisoiului in noua casa

Este normal ca noul membru al familiei sa fie speriat si retras in prima sa zi in noul sau camin. Pisoii sunt sensibili la mediul in care traiesc si astfel, intampinarea sa in noua casa este extrem de importanta pentru a facilita procesul de obisnuire al acestuia. Iata cateva sfaturi pe care sa le ai in vedere in ceea ce priveste acomodoarea pisoiului:

mentine calmul in casa

ofera-i posibilitatea sa exploreze prin noua sa casa

acomodeza-l cu zonele pe care le-ai organizat pentru el: litiera, culcusul si bourile cu hrana si apa

supravegheaza-l si stai in umbra sa pentru a-l ajuta si pentru a ii oferi increderea de care are nevoie

ajusteaza spatiile organizate pentru pisoi in functie de preferintele acestuia.

Asigura-i pisoiului tau un loc linistit atat pentru hranire, cat si pentru somn si urmareste-l pentru a putea vedea necesitatile acestuia. Ofera-i o hrana adecvata nevoilor sale, controale medicale periodice si multa dragoste pentru o viata lunga si fara probleme.

Sursa foto: Pexels