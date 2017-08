Cum sa ne mentinem creierul sanatos. 10 sfaturi extraordinare de la 10 neurologi reputati

Daca ne-ati putea oferi un singur sfat pentru a ne imbunatati si mentine sanatatea creierului cat mai mult, care ar fi acesta? Iata intrebarea pe care publicatiile www.optimallivingdynamics.com si www.thebestbrainpossible.com le-au adresat unor neurologi si experti reputati in sanatatea creierului. Iata cateva dintre cele mai interesante raspunsuri pe care le-au oferit specialistii:

via optimallivingdynamics.com/blog

1. “Statul prelungit pe scaun este un supliciu pentru creier. Simplul fapt de a te ridica pret de 2 minute la fiecare jumatate de ora iti imbunatatesti circulatia la nivelul creierului si metabolismul, ajutand la generarea de noi neuroni si cai neuronale”. - Dr. Marie Pasinski, neurolog specializat la Harvard si autor al cartii “ Beautiful Brain, Beautiful You: Look Radiant from the Inside Out by Empowering Your Mind"

2. “Trebuie inteleasa importanta reducerii stresului asupra creierului! Daca oamenii ar putea face un singur lucru pe zi pentru a reduce stresul – incepand cu meditatie, recunostinta, plimbari in natura, un somn bun – ar fi minunat. Cercetarile au demonstrat ca aceste lucruri simple au beneficii pozitive asupra functionarii si sanatatii creierului. De asemenea, as incuraja oamenii sa incerce sa isi imbunatateasca abilitatile cognitive prin practica – este posibil – si cercetarile curente ne indica cat de important este sa ne stimulam creierele si sa le mentinem active de-a lungul vietii astfel incat sa reducem declinul cognitiv care ne poate afecta pe masura ce imbatranim.” - Barbara Arrowsmith Young, fondator si director al Programului Arrowsmith, un program cognitiv ce utilizeaza neuroplasticitatea pentru studentii cu dizabilitati de invatare.





Foto: Crystal Eye Studio /Shutterstock

3. “Turmericul este una dintre dintre cele mai remarcabile substante neuroprotectoare care au fost identificate pana acum. Nu doar ca atenueaza efectele metalelor grele si ale toxinelor, dar s-a demonstrat ca stimuleaza diviziunea celulara a celulelor stem neurale, avand in consecinta un efect regenerativ prin producerea de noi celule-fiice care inlocuiesc neuronii disfunctionali.” - Sayer Ji, cercetator, autor si fondator al GreenMedInfo.com

4. “Daca intestinele sunt inflamate, este inflamat si creierul. Multe probleme psihiatrice sunt cauzate de inflamatie asa ca evitati alimentele inflamatorii. Glutenul si lactatele sunt cele mai inflamatorii. Si asigurati-va ca aveti o dieta bogata in grasimi sanatoase precum omega 3 (se gaseste in pestele gras) sau in trigliceride cu lant mediu care se gasesc in uleiul de cocos extravirgin. De asemenea, evitati zaharul si carbohidratii in exces, caci pot induce rezistenta la insulina si inflamarea creierului. De fapt, boala Alzheimer este cunoscuta precum Diabetul de tip 3. Si nu in ultimul rand, consumati 5 portii de legume si fructe in fiecare zi caci antioxidantii din ele pot mentine sanatatea creierului.”- Dr. Hyla Cass, psihoterapeut integrativ, autor al cartilor "Natural Highs" si "Supplement Your Prescription"

5. “Ia cele mai bune decizii. Este cel mai important lucru pe care trebuie sa incepi sa il faci.” - Dr. Daniel Amen, psihiatru integrativ, expert in imagistica creierului, director al Amen Clinics si autor al "Change Your Brain, Change Your Life"

6. “Singurul meu sfat ar fi urmatorul: faceti exercitii. Dieta si somnul sunt si ele importante in mod vital, dar pentru creier nu exista nimic altceva mai bune decat miscarea fizica. Poate duce la dezvoltarea de noi neuroni, creste marimea centrului memoriei, stimuleaza sensibilitatea celulelor la insulina si chiar te face mai destept. Cine nu ar vrea asta?”- Max Lugavere, producator de film si director al documentarului Bread Head