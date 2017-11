Sara a suferit arsuri grave pe 25% din corp. Are nevoie de ajutorul nostru!

2017 este un an pe care o fata din Motru nu il va uita prea curand. La inceputul lunii martie, Lorena Modoran a vrut sa aprinda focul in soba si a aruncat cu benzina. Din nefericire, bidonul cu combustibil s-a aprins si a explodat. In urma teribilului accident, tanara de 14 ani a suferit arsuri foarte grave pe un sfert din suprafata corpului.

A fost transportata de urgenta la Craiova, unde a si fost stabilizata. Dupa doua luni de internare, copila s-a intors acasa si a inceput sa caute pe internet solutii pentru a scapa de uratele cicatrici care i-au ramas in urma nefericitului accident.

Asa a aflat de cazul Sarei Anton, o fetita de numai 2 ani care a suferit arsuri grave pe 40% din corp. Micuta a urmat mai multe multe proceduri la LIV Hospital din Istanbul, care au constat in transplant cu celule stem si operatii de reconstructie a pielii, iar rezultatele au fost unele remarcabile.

Lorena a ajuns deja la Istanbul, dar mai are nevoie de 4.000 de Euro

In urma campaniei umanitare derulate de Asociatia “Salveaza o inima” in mediul online, s-a reusit strangerea a 31.000 de Euro din totalul de 35.000 de Euro. Astfel, Lorena a ajuns in Istanbul, unde medicii o pregatesc deja pentru primele operatii de reconstructie a pielii, prin metoda transplantului cu celule stem. Pentru finalizarea tratamentului, tanara mai are nevoie de 4.000 de Euro.

Donatiile pot fi facute prin:

Campanie de donatii prin SMS. Donatii de 2 Euro prin SMS la numarul 8832 cu textul “Lorena”, campanie valabila pana la data de 1 decembrie.

Pe platforma de donatii www.salveazaoinima.ro. Donatiile pot fi facute prin card, Paypal sau redirectionarea a 20% din impozitul pe profit.

Transfer bancar in conturile Asociatiei “Salveaza o inima”, cu specificatia “Lorena Modoran”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont in lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont in Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont in dolari).