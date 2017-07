80 de oameni au format un lant uman pentru a salva o familie de la inec

...atunci cand oamenii isi unesc fortele pentru a ajuta:

In jur de 80 de oameni care se aflau pe o plaja din Florida au dat mana ca sa salveze o familie luata de niste curenti foarte puternici. Acest gest a fost unul incredibil, provocand multe lacrimi de bucurie si induiosare pentru intreaga lume. O zi banala de plaja s-a transformat intr-un moment eroic care inspira o lume intreaga.

O familie formata din 9 persoane, inclusiv 2 copii si o femeie in varsta au fost prinsi de un curent foarte puternic in apele Oceanului, pe plaja Panama – Florida. Oamenii aflati pe mal au auzit strigatele de ajutor ale celor prinsi in larg si mai multi dintre acestia s-au mobilizat, pentru ca treptat sa li se alature pana la 80 de oameni care au creat un lant uman, infruntand curentii de apa pentru a-I salva pe cei aflati in pericol, relateaza CNN. O zi banala de plaja s-a transformat intr-un moment eroic care inspira o lume intreaga.

“A fost uimitor sa vad oameni diferiti, de diferite rase, genuri si varste – toata lumea mobilizandu-se sa ajute”, a povestit unul dintre initiatorii actiunii de salvare.

Iata si alte momente cand oamenii au format lanturi umane pentru a ajuta pe cei aflati in pericol:

Lant uman pentru a salva un catel:

Lant uman pentru a salva un barbat dupa un accident de masina:

