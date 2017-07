Martin Luther King Jr.: Cele 6 principii ale NONVIOLENTEI

Filosofia lui Martin Luther King Jr. ramane la fel de influenta si are puterea de a inspira minti si suflete. In opinia lui MLK, cele trei forte ale raului intr-o societate sunt: SARACIA, RASISMUL si MILITARISUMUL, forme ale raului care se repeta intr-un ciclu vicios.

Acestea se afla intr-o inter-dependenta si legatura si functioneaza precum niste bariere pentru un trai mai bun in comunitate. Cand lucram pentru a eradica o forma de rau, le influentam pe toate cele trei, iar pentru a lucra impotriva Celor 3 Demoni trebuie sa iti dezvolti un cadru de gandire nonviolent. Cele 6 principii ale nonviolentei pot sa constituie sursa pentru o viata mai buna, mai spirituaa, mai plina de sens.

Foto: Flickr/ David Erickson

Iata cum defineste Martin Luther King Jr. aceasta filozofie a nonviolentei.

Cele 6 principii ale nonviolentei

Martin Luther King Jr. - Principiul 1: Nonviolenta este un mod de viata pentru oamenii curajosi

Este o forta pozitiva care confrunta fortele injustitie si utilizeaza in mod benefic indignarea si capacitatile intelectuale, emotionale si spirituale ale oamenilor, ca pe o forta vitala pentru schimbare si reconciliere.

Martin Luther King Jr. - Principiul 2: Comunitatea este cadrul pentru viitor

Nonviolenta presupune ca trebuie sa ne angrenam intr-un efort colectiv ca sa cream o lume mai buna prin a cultiva reltaii mai bune intre oameni, pana la nivelul unde persoanele reusesc sa isi atinga potentialul uman maxim.

Martin Luther King Jr. - Principiul 3: Ataca fortele raului nu persoanele care fac rau

Tehnica non-violenta analizeaza conditiile fundamentale, politicile si practicile conflictului mai degraba decat reactioneza in fata unui singur oponent, ca exponent al Raului.

Martin Luther King Jr. - Principiul 4: Accepta suferina fara razbunare, pentru binele cauzei

Acest principiu ne trimite cu gandul la o crestere spirituala individuala si colectiva. A-ti urma principiile si sistemul de valori fara a reactiona cu ura fata de ceea ce iti cauzeaza raul, inseamna evolutie.

Martin Luther King Jr. - Principiul 5: Evita violenta interioara cat si violenta exterioara

Atitudinea nonviolenta ofera sustinere din toate partile. Este in interesul nostru sa ne mentinem un nivel ridicat al spiritului fiind buni cu noi insine si cu ceilalti.

Martin Luther King Jr. - Principiul 6: Universul este de partea justitiei

Adevarul este universal si fiecare fiinta umana sau societate umana se orienteaza catre sensul just al ordinii in Univers. Pentru practicianul nonviolentei, acest context reprezinta un cadru moral adecvat.

Despre Martin Luther King Jr. via Wikipedia:

Martin Luther King Jr. (ianuarie 1929 - aprilie 1968) a fost un pastor baptist nord-american, activist politic, cunoscut mai ales ca luptator pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii. Cunoscut si sub abrevierea MLK, a organizat si a condus marsuri in favoarea dreptului la vot, pentru desegregare rasiala si alte drepturi civice elementare pentru cetatenii de culoare nord-americani. Cele mai multe astfel de legi, si anume Civil Rights Act, Voting Rights Act, au fost promulgate sub presedintia lui Lyndon B. Johnson. In timpul unui mars pentru libertate (28 august 1963) a pronuntat unul dintre cele mai celebre discursuri: "I have a dream (Am un vis)".

L-a cunoscut pe John Fitzgerald Kennedy care i-a acordat sprijinul in lupta impotriva discriminarii rasiale.

Martin Luther King a fost cel mai tânar laureat al premiului Nobel pentru Pace in 1964 pentru lupta impotriva segregatiei rasiale si discriminarii rasiale. A depus eforturi in lupta impotriva saraciei precum si a opririi razboiului din Vietnam. King a fost asasinat pe data de 4 aprilie 1968, in Memphis, Tennessee. Dupa moartea sa i s-a acordat Medalia prezidentiala pentru libertate in 1977 si Medalia de Aur in 2004; In 1986 ziua lui Martin Luther King a fost declarata zi federala in Statele Unite.

Foto homepage: Wikimedia