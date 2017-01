Salveaza o inima: Vladimir are nevoie de noi

Povestea unui luptator: Vladimir Bivol

Vladimir a fost diagnosticat cu Tumora Wilms (Nefroblastom), un tip de cancer renal rar care afecteaza, in special, copiii. Boala reprezinta 6% dintre totalul tumorilor solide si 95% din tumorile maligne renale. Nu este cunoscuta cauza care duce la aparitia tumorii insa, specialistii considera ca, probabil, cancerul incepe sa se formeze atunci cand copilul este inca in uter, ca urmare a faptului ca unele celule renale nu se dezvolta in mod corespunzator. Celulele anormale se multiplica in starea lor primitiva si formeaza o tumora, care este de obicei detectabila la varsta de trei, patru ani.

Baiatul a fost transferat de urgenta la Spitalul Medical Park din Istanbul, acolo unde a si fost operat. In continuare, baiatul trebuie sa urmeze un tratament foarte important si costisitor, constand in sedinte de chimioterapie. Vladimir este foarte increzator, puternic si se roaga in fiecare zi ca viata lui sa fie salvata si sa se intoarca acasa.

Noi suntem singura lui speranta!

Donatii se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Va rugam sa specificati pentru cine faceti donatia!

Donatorii vor fi specificati pe pagina: Sponsori

