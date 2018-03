Dieta iti poate afecta intreaga viata. 4 sfaturi pentru o alimentatie corecta

Cum iti poate afecta dieta sanatatea si viata

Alimentatia nesanatoasa aduce cu sine o multitudine de riscuri de sanatate, directe si indirecte. Atunci cand mananci nesanatos, se dezlantuie un lant de consecinte negative in corpul tau. Ai un risc mai mare de obezitate si diabet, dar problemele nu se opresc aici. Atat obezitatea, cat si diabetul ridica nivelul de trigliceride din organism. La randul sau, acesta predispune la arteroscleroza, creste riscul de infarct, de accident cerebral si poate conduce la pancreatita acuta. E mult mai greu sa opresti seria de consecinte nefaste decat sa le previi printr-o alimentatie sanatoasa.

Impactul dietei nu se opreste la starea de sanatate si este mai mare decat crezi. Corpul, mintea, starea de spirit si relatiile cu cei din jur pot fi influentate de stilul alimentar. In primul rand, dieta sanatoasa nu ajuta doar la prevenirea bolilor, ci si rezistenta, viteza si coordonarea ta fizica. in al doilea rand, alimentatia are un impact direct asupra creierului, intr-o masura suficient de mare ca sa creeze un nou domeniu de studiu: psihiatria nutritionala.

In al treilea rand, mancarea iti poate afecta starea de spirit si emotiile mai mult decat crezi, conform harvard.edu. De exemplu, riscul de depresie este cu 25-35% mai mic in cazul dietei mediteraneene si al celei japoneze traditionale, decat in cazul uneia occidentale, ce contine multe alimente procesate. Nu in ultimul rand, relatiile cu cei din jur se pot schimba in functie de alimentatie. Cresterea in greutate si bolile asociate cu mancarea nesanatoasa iti pot afecta viata sociala, increderea in sine si dorinta de a forma si mentine legaturi cu cei din jur, conform sfgate.com.

Sfatul 1: nu te infometa

E gresit sa te infometezi, indiferent de motiv. Daca doresti sa slabesti, ajungi doar sa iti sabotezi eforturile. Motivul este ca metabolismul se schimba in doar cateva zile atunci cand nu ii oferi corpului tau necesarul caloric. Pentru a te ajuta in situatii de criza, acesta incepe sa conserve energie si sa fie mai eficient. Prin urmare, nu doar ca vei incepe sa slabesti mai putin, ci si sa te ingrasi mai repede, odata ce revii la „normal”.

In plus, te pui in pericol cand nu mananci suficient; poti experimenta anemii, ameteli, senzatii de slabiciune, probleme digestive, greata, simptome depresive, oboseala si iritabilitate, potrivit livestrong.com.

Sfatul 2: mananca echilibrat

Acest sfat nu este unul iesit din comun, insa este deseori inteles gresit. A manca echilibrat (sau diversificat) nu inseamna sa mananci cate un pic din toate sau sa nu faci excese. Daca faci acest lucru, inseamna ca introduci in alimentatie si mancare de proasta calitate. O masa echilibrata este aceea care contine anumite proportii din grupele alimentare majore: un sfert proteine, un sfert carbohidrati si jumatate legume, potrivit alimentarium.

Sfatul 3: planifica temeinic inainte de cumparaturi

Nu este o idee buna sa faci cumparaturi pe stomacul gol. Dar nu e o idee buna nici sa incerci sa fii spontana la cumparaturi daca vrei sa iti schimbi alimentatia in bine. Vei avea tentatia sa cumperi produse gustoase sau usor de preparat, punand pe locul doi (in cel mai bun caz) continutul nutritiv al acestora. E mai bine, la inceput, sa iti faci o lista, avand la baza cateva retete sanatoase.

Sfatul 4: fii deschisa la nou

Tipurile de alimentatie conventionale, care includ fie prea multa mancare gatita, fie prea multe alimente rafinate, sunt foarte repetitive, daca analizam ingredientele lor. Atunci cand iti propui sa mananci sanatos, nu e bine sa te limitezi la cele cateva cereale, legume si fructe cu care esti deja obisnuita. incearca regulat un aliment nou, despre care stii ca are beneficii pentru sanatate. E o varietate atat de mare in acest domeniu, incat exista sansa sa nici nu fi descoperit inca fructul tau preferat.



