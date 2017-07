Prima statuie audio care te confrunta cu emotiile unui parinte de prematur

Prematuritate: La fiecare 30 de minute, in Romania se naste un copil inainte de termen

In Romania, in 2016, la fiecare 30 de minute s-a nascut un bebelus inainte de termen. In total, 19.000 de bebelusi au aparut pe lume inainte de saptamana 37. Peste 35.000 de parinti s-au confruntat anul trecut cu sentimentul de neputinta cauzat de o spitalizare indelungata si nu au stiut la cine sa apeleze pentru sprijin.

Pentru a atrage atentia asupra cauzei, Asociatia Unu si Unu a construit in ParkLake o instalatie interactiva sub forma de casti audio care te invita ca pentru cateva minute sa traiesti experienta unui parinte de prematur. Intrand in statuia audio de trei metri inaltime, vizitatorul se confrunta cu o avalansa de vesti bune si vesti proaste, un adevarat roller-coaster emotional pe care familiile de prematuri il traiesc zilnic in spitalele din Romania.

Inaugurarea primei statui audio da startul unei campanii ce are drept scop strangerea de fonduri pentru crearea primului centru multidisciplinar pentru familiile cu copii indelung spitalizati. Acesta va oferi consiliere psihologica pentru parinti, workshopuri si traininguri pentru ei, schimburi de experienta, servicii de follow up pentru copii si terapii de recuperare.

“In 2016, 449 de bebelusi s-au nascut prematur sub 28 de saptamani, 1810 bebelusi s-au nascut inainte de termen intre 28 - 31 de saptamani si 6891 de bebelusi s-au nascut intre 32 – 35 de saptamani, cu o greutate intre 2000 - 2499 de grame. Datele nu sunt deloc imbucuratoare si cifrele atesta inca o data ca fenomenul prematuritatii continua in Romania sa se situeze la un nivel alarmant, de aceea este extrem de important ca societatea civila, reprezentata de ONG-uri, mass media, dar si de sectorul privat sa-si uneasca eforturile pentru a sustine aceste familii”, a declarat Diana Gamulescu, Vicepresedintele Asociatiei Unu si Unu.

Statuia audio se va afla in incinta ParkLake Shopping Center pana pe 30 iulie, urmand ca apoi sa fie itineranta in Bucuresti.

Campania a debutat vineri, 30 iunie, in ParkLake Shopping Center din Capitala. Partenerii campaniei sunt Chiesi, ParkLake, GMP PR, Itsy Bitsy FM, Meli Melo si Starbucks.

In 2016, Asociatia Unu si Unu a sprijinit peste 915 familii, oferindu-le informatii si asistenta, a asigurat peste 150 de ore de terapii de recuperare pentru copii si a acordat gratuit peste 240 de ore de consiliere psihologica in maternitati.

Asociatia Unu si Unu este prima si singura asociatie de parinti care apara drepturile copiilor din sarcini multiple, prematuri si bebelusi spitalizati si ale familiei acestora, oferind suport pe perioada spitalizarii si dupa externare. Asociatia Unu si Unu este membra a EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), organizatie care aduna reprezentanti din peste 50 de tari.

Misiunea Unu si Unu este de a imbunatati sanatatea bebelusilor prin proiecte de preventie, informare si educare a societatii civile privind bebelusii abandonati, nasterea inainte de termen, oferirea de suport prematurilor si bebelusilor spitalizati, precum si derularea de proiecte privind urmarirea, monitorizarea copiilor dupa externare pana la varsta de 7 ani. Viziunea Asociatiei Unu si Unu este sa devina vocea prematurilor si a bebelusilor spitalizati din Romania.

Cei interesati pot urmari activitatea Asociatiei Unu si Unu pe pagina sa de internet www.unusiunu.com sau pe Facebook https://www.facebook.com/asociatia.unusiunu/.