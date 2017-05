Prima camera senzoriala de post-terapie neonatala din Romania este functionala

Asociatia Unu si Unu a finalizat amenajarea si dotarea primei camere de post-terapie neonatala din Romania, la maternitatea Panait Sarbu din Bucuresti, proiect derulat in premiera in Romania.

Conform statisticilor in Romania se nasc anual peste 18.000 de copii prematur, 79% dintre bebelusi sunt nascuti intre 32 si 36 de saptamani, 10% intre 28-31 de saptamani, iar 11% vin pe lume la doar 28 de saptamani.

Acesti copii veniti mult prea devreme pe lume, cu un sistem neurologic si vascular foarte putin maturizat sunt incapabili sa gestioneze multitudinea de stimuli din mediul exterior din terapie, stresant, mult prea stimulant, la care copilul este expus unor sunete puternice 24h/7 zile/saptamana, luminii puternice 24h/7 zile/saptamana si sunt manevrati pentru examinare si interventii medicale foarte des. Toti acesti stimuli puternici au efecte negative asupra bebelusului indelung spitalizat, copilul nu se poate odihni, ii este ingreunata adaptarea la mediul extern, vindecarea, ii este prelungita spitalizarea, iar digestia este afectata etc. Copiii pot petrece si 2-3 luni de la nastere in terapie intensiva si post-terapie.

Camera senzoriala este primul proiect de terapie complementara si integrativa pentru bebelusii indelung spitalizati dintr-o sectie de terapie intensiva de gradul III din Romania. Folosirea de terapii complementare, precum muzico-terapia si terapia prin lumina, poate ajuta nou nascutul cu probleme la nastere sa isi

conserve energia si sa isi imbunatateasca greutatea, somnul, recuperarea medicala.

Investitia a presupus dotari precum: lampi speciale cu reglarea intensitatii luminii dedicate incaperilor de terapie intensiva, draperii anti-bacteriene special create pentru mediul de spital, sistemul audio, cd-uri cu melodii terapeutice, huse pentru incubatoare, caciuli cu casti incorporate pentru reducerea zgomotului receptionat de copii (reduce cu 7 Db nivelul de zgomot).

Pentru implementarea proiectului au fost necesare masuratori ale zgomotului de fond din terapie intensiva pe timp de zi si de noapte, cautarea furnizorilor si a materialelor speciale pentru spitale, consultarea psihologilor si a specialistilor privind muzico-terapia, inclusiv experti din SUA.

Organizatia s-a numarat printre castigatorii grantului "Te Implici" - un program de responsabilitate sociala finantat de Telekom Romania care faciliteaza comunicarea si colaborarea intre companie, mediul ONG si comunitati. Astfel, proiectul propus de Asociatia Unu si Unu a primit o finantare de 7000 de Euro, prin programul Te Implici dezvoltat de Telekom Romania, iar Asociatia Unu si Unu a contribuit cu suma de 2650 de euro pentru completarea bugetului necesar implementarii proiectului.

Partenerii proiectului sunt: Maternitatea Prof. Dr. Panait Sarbu, Societatea Romana de Neurologie Pediatrica, Telekom Romania, Himalaya, Everest Catering, CatalinNastase.ro, Improve Arhitecture si Enviro Consult.

Detalii despre proiect se gasesc si aici:

Teimplici.ro este platforma online dezvoltata de Telekom Romania care faciliteaza comunicarea si colaborarea intre companie, mediul ONG si comunitati. A fost dezvoltata in 2014 in urma unui sondaj de opinie a publicului larg cu privire la directiile prioritare pentru dezvoltarea societatii. Prin aceasta platforma Telekom Romania isi asuma responsabilitatea de a asculta opiniile membrilor comunitatii si de a sprijini prioritatile pe care acestia le propun prin platforma Teimplici.



Despre Asociatia Unu si Unu

Asociatia Unu si Unu este prima si singura asociatie de parinti care apara drepturile copiilor din sarcini multiple, prematuri si bebelusi spitalizati si ale familiei acestora, oferind suport pe perioada spitalizarii si dupa externare. Asociatia Unu si Unu este membra a EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), organizatie care aduna reprezentanti din peste 50 de tari.

Misiunea Unu si Unu este de a imbunatati sanatatea bebelusilor prin proiecte de preventie, informare si educare a societatii civile privind bebelusii abandonati, nasterea inainte de termen, oferirea de suport prematurilor si bebelusilor spitalizati, precum si derularea de proiecte privind urmarirea, monitorizarea copiilor dupa externare pana la varsta de 7 ani. Viziunea Asociatiei Unu si Unu este sa devina vocea prematurilor si a bebelusilor spitalizati din Romania.

Cei interesati pot urmari activitatea Asociatiei Unu si Unu pe:

pagina sa de internet: www.unusiunu.com

pagina de Facebook:https://www.facebook.com/asociatia.unusiunu/, blog: http://dianagamulescu.unusiunu.com/

Foto homepage: Pixabay