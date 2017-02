4 moduri simple prin care iti poti imbunatati rapid puterea de concentrare

Daca te folosesti de aceste secrete de imbunatatire a puterii de concentrare, vei fi in forma maxima in fiecare zi, atat la birou, cat si acasa.

Orice femeie are perioade in care se simte in forma, energizata si plina de idei excelente, dar si perioade in care lucrurile nu merg ca la carte. O multime de elemente care tin de stilul de viata pot sa influenteze puterea ta de concentrare, de la numarul orelor de somn, trecand prin alimentatie si ajungand la noi indatoriri de serviciu. Nu este deloc greu sa-ti recapeti puterea de concentrare, daca te folosesti de sfaturile de mai jos:

1. Foloseste-te de puterea celui mai batran arbore pe care il cunoaste omenirea

Efectele benefice ale arborelui pagodelor, cel mai batran de pe pamant, sunt cunoscute de sute de ani, iar in prezent oricine are acces usor la binefacerile lui. Este de ajuns sa apelezi la suplimentele cu gingko biloba pentru a te convinge de puterea acestui arbore originar din lumea asiatica. Ele sprijina circulatia periferica si, mai ales, cerebrala, contribuind in mare masura la imbunatatirea functiilor creierului, si, deci, a memoriei, a puterii de concentrare, dar si a atentiei.

Nu uita, insa, ca trebuie sa alegi cu grija suplimentele cu Ginkgo. Cele mai bune capsule sunt cele cu extract standardizat, iar pe eticheta trebuie sa urmaresti si procentul din substante active, cu cat mai mare, cu atat mai bine. Nu este suficient sa luati frunza uscata, incapsulata. De asemenea, pentru a vedea efectele acestor capsule, trebuie sa faci o cura de cel putin o luna, asa ca este recomandat sa alegi unele al caror pret per capsula sa fie cel mai avantajos.

Gingko Biloba este o specie unica si cel mai vechi arbore pe care il cunoaste omenirea, iar efectele sale benefice asupra organismului uman sunt multiple. El nu ajuta numai la imbunatatirea circulatiei, ci contine si flavonoide – antioxidanti puternici care protejeaza organismul de actiunea radicalilor liberi. Suplimentele cu gingko biloba sunt de ajutor si pentru studentii a caror memorie si putere de concentrare este suprasolicitata mai ales in perioada sesiunii.

2. Incepe-ti fiecare zi cu un obicei sanatos

Sedentarismul este unul dintre cei mai mari dusmani ai sanatatii tale. De pe urma unui stil de viata sedentar are de suferit intreg organismul si toate functiile sale. Incepe-ti ziua cu 10-15 minute de exercitii zilnice si vei simti diferenta in maximum o saptamana. Intregul organism se pune in miscare si devine pur si simplu mai atent, iar simturile i se ascut.

Efectele benefice ale exercitiilor fizice asupra creierului, memoriei si puterii de concentrare au fost analizate de nenumarati cercetatori. Un studiu citat de publicatia britanica The Guardian a evidentiat ca sportul contribuie la imbunatatirea puterii de concentrare, a memoriei, dar si a creativitatii si a sanatatii mentale.

3. O ceasca de cafea pe zi poate face minuni pentru puterea ta de concentrare

Una dintre cele mai populare bauturi din lume este si de un real ajutor pentru imbunatatirea functiilor cerebrale. Exista multe pareri cu privire la consumul de cafea, insa medicii spun la unison ca, daca este consumata in cantitati moderate si de catre persoane care nu au probleme cardiace, ea are numai beneficii.

Unul dintre beneficiile consumului de cafea este sporirea puterii de concentrare. Un studiu realizat in 2005 la Universitatea de Medicina din Innsbruck, Austria, a evidentiat ca o ceasca de cafea pe zi imbunateste atentia, concentrarea si memoria.

4. Include in dieta ta alimente care sa sprijine functiile cerebrale

Priveste mesele pe care le iei zi de zi ca un combustibil pentru organismul tau. Daca alegi alimentele potrivite, si raspunsul corpului tau va fi pe masura. Exista alimente recunoscute pentru efectele lor benefice asupra creierului, iar daca incerci sa le incluzi in mesele tale, vei putea simti diferenta in scurt timp.

Printre aceste alimente se numara cerelealele integrale, sfecla, broccoli, avocado, afine, telina, spanacul, varza kale, somonul, dar si ciocolata neagra, cu un continut ridicat de cacao. Este foarte usor sa le integrezi in mesele de zi cu zi, fie la micul dejun, fie sa le consumi drept gustari. De asemenea, poti folosi unele dintre aceste alimente pentru a prepara sucuri naturale.

Dupa cum vezi, aceste patru moduri prin care iti poti imbunatati functiile cerebrale sunt la indemana oricui si nu presupun schimbari radicale in stilul de viata, asa ca ar fi chiar pacat sa nu le incerci.

Sursa foto: ESB Professional/Shutterstock, Liderina/Shutterstock