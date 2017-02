Scleroterapia - unul dintre cele mai cel mai eficiente tratamente pentru venele inestetice

Venele inestetice, de multe ori numite venectazii, varicozitati, varice, telangiectazii reprezinta una dintre cele mai frecvente boli ale venelor care afecteaza populatia, indeosebi femeile, de patru ori mai predispuse decat barbatii spre a dezvolta aceasta afectiune. Desi de obicei nu sunt insotite de alte simptome, aspectul neplacut la vedere este suficient pentru ca cei care se confrunta cu aceasta problema sa opteze pentru scleroterapie pentru a-si redobandi frumusetea picioarelor.

Scleroterapia este procedura cu rezultate bune sau chiar excelente in peste 90% din cazurile de tratare a varicozitatilor. Aceste semne mai putin placute din punct de vedere estetic apar, in general, la nivelul membrelor inferioare sub forma unor linii serpuite de culoare albastra, violet, avand un diametru care poate varia de la 1 mm pana la 1 cm. “Principala cauza a dezvoltarii lor este pozitia verticala in care ne aflam cea mai lunga perioada a vietii, care ingreuneaza capacitatea venelor principale de a impinge fluxul de sange spre inima, dar si particularitatile mostenite ale sistemului venos”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie.

Ce este scleroterapia?

Foto: alinaosadchenko / Shutterstock

Scleroterapia este utilizata inca din anii 1930 pentru eliminarea varicozitatilor, fiind o procedura cu rezultate superioare tratamentelor laser, care sunt si mult mai costisitoare in cele mai multe cazuri.

“Tratamentul presupune injectarea direct in vena a unui agent sclerozant care irita mucoasa vasului de sange, determinand distrugerea peretelui vascular. Pentru a obtine rezultate ideale sunt necesare injectii in mai multe puncte si eventual in mai multe sedinte, pe parcursul carora vasul tratat se transforma in tesut cicatricial si incepe sa nu mai fie vizibil”, adauga specialistul dermatolog.

Cum se realizeaza procedura

In cadrul efectuarii scleroterapiei solutia de sare este injectata cu ajutorul unui ac foarte fin direct in vena.

“In acest moment poate aparea un disconfort usor timp de unul sau doua minute, mai ales atunci cand sunt injectate venele mari. Procedura in sine dureaza aproximativ 15 pana la 30 de minute. Numarul venelor injectate intr-o singura sesiune depinde de marimea si localizarea lor, precum si de starea generala de sanatate a pacientului”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

