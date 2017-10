Cand inseamna flirtul online infidelitate intr-o relatie?

Flirtul discret sau tachinarile in joaca cu o persoana din afara relatiei sunt considerate, de cele mai multe ori, manifestari normale ale unei personalitati dezinvolte si atractive si pot ramane inofensive pentru relatia in sine, daca sunt respectate anumite limite.

In ultima vreme, din cauza patrunderii cu atata usurinta a retelelor de socializare pana in dormitorul nostru, aceste episoade, care erau pana de curand ocazionale, tind sa se transforme intr-un flirt continuu. Au devenit oare mesajele scrise (chatul) un instrument de a insela si au potentialul de a distruge relatii?

Ce este flirtul?

In opinia sexologului Gabriela Marin (foto), a fi intr-o relatie nu inseamna ca il posesezi pe celalalt, deoarece oricine are dreptul de a privi in jur si de a se bucura de viata.

“Daca interesul partenerului pentru lucrurile din exterior este foarte mare si va deranjeaza, este bine sa va reganditi prioritatile chiar de la inceputul relatiei. Va simtiti confortabili in fata interesului deosebit pe care il manifesta partenerul fata de persoanele de sex opus sau ati dori sa nu flirteze deloc? Aveti dreptul de a decide ceea ce conteaza pentru dumneavoastra in aceeasi masura in care partenerul are dreptul de a avea o viata proprie, in acord cu valorile si nevoile sufletului lui”, afirma sexologul.

Specialistul in relatii de cuplu este de parere ca flirtul apare uneori ca fiind manifestarea unei personalitati deschise, pline de incredere in sine. Pentru astfel de persoane flirtul este doar o parte a comportamentului social – un mod de a se deschide in fata altora si de a se afirma ca oameni populari si atractivi. In alte situatii, flirtul nu este un semn al extrovertirii, ci mai degraba al unui comportament compulsiv. Persoana este atrasa incontrolabil de multi oameni care i se par interesanti, fara sa realizeze ca acest lucru ar putea fi gresit sau fara a se gandi ca-si raneste astfel partenerul.



“Comportamentul specific extrovertitului nu inseamna automat ca acesta are o predispozitie spre a insela. El sau ea poate aprecia in ceilalti modul in care arata, inteligenta sau multe alte calitati, dar se poate opri aici. Atractia nu aduce neaparat si tentatia de a insela persoana iubita”, considera psihologul.

Flirtul prin mesaje – chatul

In aceasta situatie, flirtul imbraca o forma unica. Daca in trecut flirtul era limitat la intalniri si alte ocazii de a socializa, acum din cauza tehnologiei poate fi continuat non-stop 24/7. “Faptul ca aceasta forma de flirt este intermediata de un instrument electronic poate da iluzia unei simple comunicari si in niciun caz a inselarii. O persoana nu va recunoaste ca devine mai apropiata de persoana de sex opus cu care comunica prin mesaje text, deoarece are impresia unei conversatii nevinovate, motiv pentru care situatia poate deveni cu adevarat periculoasa in relatie”, declara sexologul Gabriela Marin.