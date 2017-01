Zeitele!! 10 caracteristici ale femeilor puternice

Acesta este un articol pe care il dedicam cu draga inima tuturor cititoarelor noastre, care speram sa se regaseasca in fiecare cuvintel scris aici! Este un articol dedicat femeilor puternice si lucrurilor extraordinare pe care le fac ele in lume.

Femeile puternice stiu sa isi gaseasca fericirea singure; au destula incredere de sine ca vor reusi sa fie fericite fara ajutorul cuiva si fara sa caute aprobare din partea celorlalti. Sunt independente din punct de vedere emotional si reusesc sa stabileasca relatii sanataose fara sa depinda de partenerul de viata.

Ceea ce am vrea in acelasi timp sa subliniem este faptul ca aceste caracteristici pot fi castigate si cultivate. De fapt, zeita este in absolut fiecare din noi. Articolul are la baza un text publicat de catre site-ul italian psicoadvisor.com si propria noastra experienta de viata, pe drumul transformarii in femei puternice.

Psihologie: Iata cele 10 caracteristici pe care o femeie puternica le poseda:

1. O femeie puternica: Cauta mereu oportunitati de a creste

Femeile puternice au invatat ca unicul impediment in ceea ce priveste succesul lor sunt actiunile. Din acest motiv, se indreapta mereu catre propriul obiectiv, chiar si daca faca acest lucru cu pasi mici. Orice ar face, nu se opresc niciodat si stiu ca succesul nu vine de la sine. Ele avanseaza pentru a se auto-imbunatati.

2. O femeie puternica: Nu se lasa conditionate de catre ceilalti

In general, femeile sunt bombardate cu mesaje care le fac sa se simta neadecvate; daca nu se adapteaza la anumite stereotipuri, risca sa cada in nesiguranta. Dar femeile puternice stiu foarte bine cine sunt ele si nu au nevoie sa se inscrie in prescripte sociale, publicitare ori mediatice, sau idealuri propuse de altii pentru a se simti bine in pielea lor. Femeile puternice stiu cat valoreaza!

3. O femeie puternica: Nu se multumeste cu o situatie daca stie ca merita mai mult

Femeile puternice si-au invatat lectiile de viata bine, ele stiu ca nu trebuie sa ramana in situatii unde nu sunt apreciate la adevarata lor valoare. Au realizat ca a ramane in locuri sau in relatii afective unde sunt

sub-apreciate inseamna o adevarata pierdere de timp. Stiu cat merita, ca merita si actioneaza in concordanta cu aceasta perspectiva. Au invatat ca a tinti mereu catre mai sus inseamna sa evite durerea esecului si a agatarii de oameni sau situatii care de fapt sunt in defavoarea lor.

Foto: Pexels.com

4. O femeie puternica: Elimina din viata sa oamenii toxici

Femeile puternice au inteles ca pentru a fi bine cu ele insele, este necesar sa se indeparteze de persoanele care le fac rau, de persoanele care traiesc din a-i critica pe altii si care sunt dependente de situatii dramatice.

Au invatat ca este necesar si sanatos sa puna limite pentru a se elibera de bagaje emotionale care nu le apartin. Au inteles ca aceasta atitudine le poate ajuta sa isi atinga propriile visuri si obiective.

5. O femeie puternica: Iarta, dar nu uita…

Femeile puternice au invatat sa ierte, fara insa a trece cu vederea, pentru ca stiu ca orice experienta este de fapt o lectie de viata importanta. Au inteles ca a ierta este un dar pe care si-l fac lor insile, ca a ierta inseamna liniste si a trai un prezent mai impacat, cu ochii spre un viitor mai bun.

Chiar si asa, nu uita ce anume le face rau si au invatat sa puna bariere sanatoase fata de persoanele care au inteles ca nu merita increderea lor.

Foto homepage: Pexels

