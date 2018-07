Tu in echilibru cu tine - o noua viziune pentru andreearaicu.ro

Comunicat de presa

Noua publicatie online mizeaza pe articole care vorbesc cu deschidere si blandete despre dezvoltare personala, frumusete, sanatate, nutritie si sustenabilitate. Sub motto-ul “Tu in echilibru cu tine”, andreearaicu.ro ofera informatii relevante si perspective noi asupra domeniilor de importanta esentiala pentru oricine isi doreste sa aiba o viata frumoasa, sanatoasa si implinita.

In articolele publicate pe site-ul andreearaicu.ro cititorii vor descoperi sfaturi, noutati, povesti personale si sugestii care ii inspira si ii provoaca sa traiasca in echilibru.

“Nu stiu daca stiti, dar astazi este ziua mea. Cadoul meu pentru mine are legatura insa cu publicul meu. Am pornit acest proiect din dorinta de a fi mai aproape de oamenii care ma urmaresc, pentru ca vreau sa evoluam

impreuna. Vreau sa impartasesc cu ei tot ce am invatat de-a lungul ultimilor ani, din cursurile la care am participat, din scolile pe care le-am facut. Vreau sa le pun la dispozitie tot ce m-a ajutat sa traiesc constient, sa aflu cine sunt si ce imi doresc cu adevarat de la viata sis a fac cele mai bune alegeri”, spune Andreea Raicu.

Cu o experienta de peste 20 de ani in televiziune, Andreea Raicu a moderat programe de divertisment precum Big Brother, Megastar si multe alte emisiuni cunoscute. Este un promotor al unul stil de viata sanatos, dezvoltand un business in jurul acestul concept. Este Good Will Ambassador, a tinut numeroase discursuri TEDx, preda cursuri de Mindfulness si tine conferinte despre viata traita in echilibru. Este autoare a unei carti de gatit, Mananca si arata bine, a urmat cursuri in urma carora s-a specializat ca facilitator de meditatii si mindfulness si anul trecut a absolvit o scoala in urma careia a devenit Holistic Counselor.

Redactia andreearaicu.ro va fi condusa de Roxana Dobrita, care pleaca din postul de redactor sef al publicatiei Beau Monde dupa un an si jumatate de experienta. Roxana Dobrita este absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Romane, a intrat in presa in 2008, la revista Cosmopolitan, unde a ocupat postul de editor si editor coordonator. In ianuarie 2017 a preluat pozitia de redactor sef al Beau Monde, detinuta pana atunci de Robert Ratiu.

“De la prima intalnire cu Andreea am fost convinsa ca vreau sa fac parte din acest proiect, nascut si crescut cu pasiune si convingere. Imi doream de ceva vreme sa testez viata la foc automat din online si cred ca am ales momentul si circumstantele potrivite pentru a face acest pas. Am incredere in viziunea Andreei si cred ca rezultatele entuziasmului nostru nu vor intarzia sa apara”, spune Roxana Dobrita.

Printre colaboratorii andreearaicu.ro se numara: Dana Sota, cu o experienta de mai bine de 10 ani in industria de frumusete, Sorina Fredholm, health coach, instructor de yoga si co-fondator al aplicatiei Monday, si Crina Okumus, investitor si advisor Preventive Health.