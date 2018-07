'Incredibles 2 /Incredibilii 2' o noua aventura de familie pentru iubitorii de animatii cu super eroi

Comunicat de presa

Una dintre cele mai de succes animatii cu super eroi revine pe marile ecrane cu o noua poveste incredibila in care Helen trebuie sa refaca reputatia familiei, iar Bob sa gaseasca o solutie la provocarile vietii de zi cu zi alaturi de Violet, Dash si micutul Jack-Jack, care pare sa fie revelatia casei.

Filmul „Incredibles 2” este distribuit de Forum Film Romania si va avea premiera in cinematografe pe 27 iulie 2018, in format 3D (subtitrat si dublat), IMAX 3D (subtitrat), 4DX 3D (dublat) si Dolby Atmos.

In „Incredibilii 2”, Holly Hunter si Craig T. Nelson dau viata lui Helen si Bob Parr, iar Sarah Vowell e vocea adolescentei sarcastice Violet. Huck Milner da viata pustiului de 10 ani Dash, iar Samuel L. Jackson lui Lucius Best, cunoscut ca Frozone.

Alti actori care isi imprumuta vocile personajelor din animatie sunt Brad Bird (vizionara fashionista Edna “E” Mode), Bob Odenkirk (omul de afaceri Winston Deavor), Catherine Keener (experta in tehnica Evelyn Deavor), Jonathan Banks (Rick Dicker), Sophia Bush (eroul in devenire Voyd) si Isabella Rossellini (influenta avocata a Incredibililor).

Scris si regizat de Brad Bird si produs de John Walker si Nicole Paradis Grindle, filmul abunda in muzica compusa de premiatul compozitor Michael Giacchino.

O familie ca oricare alta

Cand a aparut pentru prima data, super productia „Incredibles / Incredibilii” a devenit instant un hit in cinematografele din toate marile orase ale lumii, adunand incasari de peste 633 de milioane de dolari si castigand un premiu Oscar pentru cel mai bun film de animatie.

Succesul n-a constat insa in puterile eroilor sau anti-eroilor, potrivit regizorului Brad Bird, ci tocmai in dinamica familiala. „Eu cred ca oamenii se identifica usor cu personajele din film si asta e principalul motiv pentru care super eroii sunt asa de indragiti. «Incredibilii» si «Incredibilii 2» sunt practic filme despre o familie ca oricare alta”.

De la lansarea primului film „Incredibilii”, in 2004, productiile cu supereroi au devenit foarte populare, insa asta nu stirbeste cu nimic povestea actuala, din contra. „Ideea ca supereroii nostri isi pot face griji legate de job, salariu sau plata chiriei e inca foarte captivanta. Provocarea lor este sa se descurce in viata, chiar daca au super puteri trec prin aceleasi provocari ca noi”, explica regizorul.

In noua poveste a „Incredibililor”, Helen are parte de propria aventura, devenind unul dintre personajele cheie ale filmului. „Am vrut ca asta sa fie aventura lui Helen si m-am gandit cum se va simti Bob in situatia asta, mai ales ca are parte si de multe responsabilitati domestice”, spune regizorul filmului.

„Bob nu e un tata rau. E doar putin cam plin de sine si crede ca se descurca in orice situatie. Orice parinte, sunt convinsa, ca va recunoaste ca sunt momente in care esti la pamant, mai ales cand ai un toddler in peisaj. Iar Jack-Jack pare toddler-ul clasic, face numai ce vrea el si se enerveaza instant daca i se interzice ceva”, explica producatoarea filmului Nicole Paradis Grindle.

Aventura lui Helen este plina de provocari si in afara casei, mai ales ca in noul film isi face aparitia un raufacator periculos si genial. „Raufacatorul asta e diferit si poate manipula oamenii de la distanta, iar Helen e singura care il poate opri si poate restabili echilibrul, iar daca ea da gres, misiunea ei de a ii readuce pe Incredibili nu poate reusi”, spune producatorul John Walker. „Incredibilii sunt ilegali, iar ca sa le schimbe statutul, Helen trebuie sa schimbe legea. insa, ca sa schimbe legea, nu are alta solutie decat sa o incalce. Iar pentru a-si salva familia, trebuie sa o paraseasca”, adauga supervizorul povestii, Ted Mathot.

Potrivit regizorului Brad Bird, povestea cauta un echilibru intre aventura si aspectele banale ale vietii de familie, e ca un fel de dans intre ordinar si fantastic. „Nu exista una fara alta, o vedem pe Helen cum raspunde la telefon – in mijlocul unei lupte cu raufacatorii – ca isi ajute copilul care nu-si gaseste pantofii”, mai spune Bird. Sau o vedem pe Violet cum isi foloseste puterea invizibilitatii exact cand se simte umilita. „Publicul va empatiza cu asta, toti facem asa uneori”, completeaza Bird.

Filmul a fost editat in asa maniera incat sa reflecte dualitatea vietii familiei Parr, cu schimbari dese de planuri, de la misiunile lui Helen, la viata de familie.

Un tribut adus primului film

Creatorii noului film „Incredibilii” aduc un tribut primei productii, recreand atmosfera ei, care a fost inspirata de filmele cu spioni, mai ales cele ale anilor ´60. De la arhitectura, la masinile folosite, pana la personaje, pelicula originala respira un aer al anilor ´50-´60, cu ceva accente actuale.

„Nu ne-am propus sa redam anii aceia, ci amintirile oamenilor legate de ei. E ca un fel de viitor retro”, spune designerul de productie Ralph Eggleston. Noul film abunda in arhitectura de la mijlocul secolului trecut, iar personajele nu sunt neaparat reale, ci mai degraba autentice. „Nici macar nu e vorba de realitate aici, ci de autenticitate. Personajele sunt autentice, chiar daca gleznele lui Bob sunt foarte mici, iar umerii lui nu incap in acelasi timp pe usa”, mai spune el.

Sinopsis

Familia de supereroi iubita de toata lumea se intoarce cu o noua aventura in „Incredibilii 2”. Numai ca, de data aceasta, Helen (vocea lui Holly Hunter) e in centrul actiunii, lasandu-l acasa pe Bob (vocea lui Craig T. Nelson) pentru a incerca sa se descurce impreuna cu Violet (vocea lui Sarah Vowell) si Dash (vocea lui Huck Milner) cu actele de eroism ale vietii normale, de zi cu zi. Adaptarea e grea pentru toata lumea si devine cu atat mai grea cu cat nimeni din familie nu stie care sunt superputerile bebelusului Jack-Jack, care apar spontan si imprevizibil. Dar atunci cand un nou ticalos urzeste un complot genial de periculos, familia de Incredibili si Frozone (vocea lui Samuel L. Jackson) trebuie sa gaseasca o cale de a lucra din nou impreuna, ceea ce e mult mai usor de spus decat de facut, oricat ar fi ei, cu totii, de incredibili.