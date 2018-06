Fie că aleg piese jazz, blues-uri, romanțe sau piese pop, momentul dansului rămâne unul ce nu are doar rolul de a porni petrecerea, ci și de a întregi atmosfera pe care tinerii căsătoriți doresc să o imprime nunții.

Dansurile pentru nunți inspirate din anii 20’, 30’, 40’

Dincolo de fascinația vestimentației și atitudinii specifice epocii, în care regăsim ca pregnantă și definitorie imaginea petrecerilor stil Marele Gatsby, intervalul anilor 20’-40’ este remarcabil pentru lumea dansului și a muzicii. Aceasta este perioada când jazz-ul și blues-ul răsuna la fiecare petrecere, iar dansurile precum lindy hop, swing, charleston și boogie woogie sunt reprezentative pentru acea vreme.

Nunțile cu teme inspirate de aceste decade sunt completate perfect prin dansuri energice, cu personalitate, exuberante și savuroase.

Astfel, tinerii care pregătesc dansul mirilor la studioul Arthur Murray București pentru nunți în acest stil se delectează învățând coregrafii personalizate, elegante, create de instructorii școlii de dans. În cadrul nunții mișcările într-un ritm accelerat ale acestor dansuri atrag invitații pe ringul de dans.

Dansurile anilor 50’, 60’, 70’

Anii 50’ debutează cu un dans îndrăgit de toată lumea, rock’n’roll-ul. Și această perioadă păstrează ritmurile energice, muzica unde răsună acorduri de chitară electrică și tempo-ul alert susținut de instrumentele de percuție. Rock’n’roll-ul este un dans îndrăzneț, iar tinerii vor avea parte de o experiență distractivă pe perioada învățării acestuia. Este un tip de dans ideal pentru nuntă, deoarece acest stil garantează un spectacol extraordinar și o atmosferă incendiară.

Nici anii 60’ nu se lasă mai prejos și aduc în vizorul dansurilor de nuntă un stil caracteristic perioadei, denumit twist. Una dintre cele mai reprezentative piese pentru acest tip de dans este “Let’s Twist Again”, extrem de apreciată în dansurile de nuntă, când se dansează integral sau prin fragmente.

Nunțile inspirate de perioada disco, ce începe odată cu anii 70’, au hustle drept dans caracteristic. Acesta este un stil de dans fresh, incitant și plin de energie, acesta a fost îndrăgit foarte repede rămânând încă, unul din cele mai populare stiluri de dans. Este o alegere ideală în studioul Arthur Murray București, în special pentru dansurile de nuntă de grup, executate de miri alături de rude sau prieteni apropiați. Acest stil se poate dansa alături de mai multe perechi, iar partenerii se pot schimba pentru un plus de show.

În general, coregrafiile disco create de instructorii Arthur Murray în acest stil implică mirii, nașii, cavalerii și domnișoarele de onoare, care creează un spectacol de dans împreună, iar partenerii sunt schimbați pe parcursul coregrafiei.

Anii 80’ și 90’, ritmuri moderne și mișcări libertine

La nunțile cu aer pop, boem și nonconformiste, tinerii căsătoriți doresc adesea dansuri excentrice, care ies din tipare. Flash–mob–urile fiind foarte cerute în acest sezon.

Indiferent de preferințe și tema nunții, instructorii Arthur Murray București creează dansul perfect de deschidere a nunții, care să reflecte atât tematica petrecerii, dar și povestea și stilul tinerilor căsătoriți.

