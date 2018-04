Distractie deplina cu ECCO TRUE INDIGO

Comunicat de presa

Minivacanta de 1 Mai inseamna aventuri in natura, de la catarat in copaci la mersul cu skateboardul, inseamna cu adevarat bucuria pura si libertatea copilariei, cand copiii pot explora lumea si isi pot face noi prieteni. Noua colectie pentru copii realizata din pielea ECCO TRUE INDIGO este creata cu drag pentru a sustine picioarele copiilor in aventurile lor.

De-a lungul multor secole, culoarea indigo a avut o istorie bogata, regasindu-se in aproape toate civilizatiile, din antichitate pana in prezent. De la cautata vopsea albastra folosita ca moneda, la producerea de textile din matase si bumbac pentru aristocrati, la utilizarile actuale in blue jeans, culoarea indigo este definita de abilitatea de a fi folosita in moda de la accesorii, la imbracaminte, la incaltaminte.

Combinand tehnologia confortabila si durabila ECCO FLUIDFORM™ cu o gama de caracteristici de design pentru sustinere si potrivire usoara, noii pantofi ECCO S7 Teen creati din pielea premium cu aspect de denim ECCO TRUE INDIGO sunt moderni si confortabili.

ECCO FIRST reprezinta un start stilat pentru cei mici, fiind creati cu drag pentru a sustine piciorusele copiilor in primele lor aventuri de vara. Combinand tehnologia confortabila si durabila ECCO FLUIDFORM™ cu o gama de caracteristici de design modern, acesti pantofi sunt perfecti pentru a mentine sanatatea piciorului.

Astfel, fiecare piesa realizata din pielea ECCO TRUE INDIGO poate produce o serie de gradari ale culorii si, in timp, vor continua sa-si dezvolte propriul „caracter” sau „personalitate”, la fel ca si cei mici. La fel ca perechea preferata de blugi, acesti pantofi inspirati de DENIM vor deveni preferatii copiilor.

Noua colectie pentru copii se gaseste deja in toate magazinele ECCO din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov, Sibiu si Galati, precum si in magazinul online www.ecco-shoes.ro.