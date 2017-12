Deserturile Noel, in editie limitata, se intorc in brutariile Paul

Comunicat de presa

Si in acest sezon, gama de deserturi Noël revine in brutariile Paul si surprinde cu gustul rafinat frantuzesc. Create special pentru aceasta perioada a anului, produsele sunt in editie limitata si readuc aromele specifice sarbatorilor de iarna, din cadrul meselor festive.

Atmosfera de poveste, luminile multicolore, colindele ce rasuna pe strazile Parisului sau cadourile elegant impachetate au devenit sursa de inspiratie pentru deserturile inovatoare ce poarta semnatura Paul. Mai mult, cadrul este completat de aroma inconfundabila a gustarilor dulci frantuzesti ce invaluie brutaria si delecteaza simturile celor care le savureaza relaxati, in acorduri de jazz.

Mini macarons Noël, specialitate din pudra de migdale, praline, fistic, ciocolata cu zmeura, ciocolata cu portocale, nuci si tonka sau Buche Abricot Lait d'amande, o prajitura din biscuiti Dacquoise, mousse de lapte cu migdale, compot de portocale si mousse de caise se numara printre produsele din gama Noël pe care le pot achizitiona cei care trec pragul brutariilor in acest sezon festiv.

Mai mult, selectia pentru sarbatori pune la dispozitia clientilor si torturi, cu ingrediente delicioase precum ciocolata bavareza, mousse de branza sau biscuiti Dacquoise.

„An de an, in brutariile Paul, clientii se pot bucura de produsele in editie limitata din colectia Noël. Spiritul Craciunului si gustul inconfundabil al dulciurilor frantuzesti sunt elementele definitorii ale gamei Noël, destinata momentelor de rasfat alaturi de cei dragi, in preajma acestor sarbatori magice. II asteptam, asadar, in brutarii pe toti cei care isi doresc o clipa de savoare à la francaise.” a declarat Ovidiu Albu, Director General, Paul Romania.

Gama de produse destinate sarbatorilor este disponibila in toate brutariile Paul din Bucuresti, Cluj, Constanta, inclusiv in cele de tip chariot, pana la data de 8 ianuarie 2018.

Mai multe informatii despre campanie, brutarii, produse si oferte gasiti pe paginile de Facebook si Instagram ale Paul Romania.