Solutiile de protectie a plantelor pe timp de iarna, tot mai cautate de catre romani

Comunicat de presa

Potrivit Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, lunile octombrie si noiembrie inregistreaza cele mai ridicate vanzari in categoria de produse destinate protectiei plantelor. Aceasta perioada coincide cu sfarsitul sezonului de gradinarit si venirea perioadei cand plantele trebuie protejate impotriva frigului.

Apropierea iernii inseamna pentru iubitorii de plante o provocare de a gasi cele mai potrivite solutii pentru a-si proteja plantele. in acest sens, magazinele Hornbach organizeaza pana pe 3 decembrie o expozitie dedicata protectiei plantelor impotriva frigului si inghetului. Clientii pot alege materiale de protectie pentru ramuri, dar si seturi de huse termoizolante. La acestea se adauga folii protectoare pentru sol, ghivece si plante.

”Cererea de materiale destinate protectiei plantelor pe timp de iarna a inregistrat un ritm de crestere de la an la an. Acest lucru este sustinut de preferinta romanilor pentru plante tot mai diversificate, de la clasicele plante in ghivece, pana la plantele mediteraneene. Magazinele Hornbach isi intampina clientii, ca de fiecare data, cu solutii potrivite nevoilor lor si cu sfaturi utile oferite de consultantii nostri”, a declarat Mugurel - Horia Rusu, Directorul General al Hornbach Romania.

Solutii si sfaturi pentru protectia plantelor pe timp de iarna

Specialistii Hornbach recomanda protectia pomilor tineri si arbustilor plantati recent prin acoperirea substratului cu placi din fibre de cocos si apoi acumularea de frunze uscate in jurul trunchiului. in ceea ce priveste protectia lastarelor si coroanelor impotriva vantului rece si a soarelui de iarna, aceasta se poate face prin legarea cu grija a lastarilor tineri cu rafie si acoperirea coroanei cu sac din iuta sau flies.

Spre deosebire de plantele cu radacinile in pamant, plantele din ghivece sunt mai predispuse inghetului. Pentru cei care au plante in ghivece, fie pe balcon, terasa sau in gradini, Hornbach a pregatit o gama diversificata de invelisuri din pasla de iuta sau placi din fibre de cocos. Acestea pot fi folosite pentru a inveli ghivecele, impiedicand astfel inghetarea brusca a radacinilor. Totodata, clientii au la dispozitie o gama variata de lacuri protectoare pentru ghivece care asigura rezistenta acestora si protectia plantei. O alta solutie de invelire a ghivecelor este rogojina din fibre de cocos, fibre de salcie sau folia cu bule.