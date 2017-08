Dar vara e totodata cel mai potrivit moment in care sa ne gandim ce-am putea face ca sa ne usuram viata in zilele lungi si ploioase de toamna… Zilele acelea cand abia asteptam sa ajungem acasa dupa o zi de munca, sa ne trantim pe canapea si sa privim prin televizor… Nici vorba de iesit in oras, de mers la sala sau la cumparaturi, nu mai exista energie si vointa pentru asa ceva.

Atunci cand nu este diagnosticata o boala sau afectiune care sa justifice o stare continua sau prelungita de oboseala, aceasta poate fi pusa pe seama supra-solicitarii. Lipsa de energie in partea a doua a zilei, imposibilitatea de mobilizare pentru efectuarea de activitati fizice, combinate cu un mod de viata nesanatos (sedentarism, activitati monotone, alimentatie neregulata si slaba calitativ, formeaza o spirala descendenta care duce la epuizare si “burn-out”, adica o stare de epuizare fizica, psihica si mentala, care impiedica activitatea normala a individului.

Pentru a contracara efectele oboselii cronice si pentru a preveni aparitia starii de burn-out, Mindbalance lanseaza ADRENALL - un produs nutraceutic de ultima generatie, 100% natural, special gandit pentru a asigura un nivel optim de energie pe intreg parcursul zilei.

Fabricat in Belgia, la standarde farmaceutice, ADRENALL este o combinatie puternica de extracte naturale, avand in centru extractul patentat NEURAVENA, integrat intr-un complex din cele mai studiate plante adaptogene: Schisandra, Eleutherococcus, Rhodiola si Melissa.

Impreuna, aceste extracte standardizate iti vor asigura raspunsul endocrin adecvat pentru un nivel crescut de rezistenta psihica si fizica.

Totodata, administrat inaintea si in timpul situatiilor previzibile de stres intens (lucrul sub presiune, perioade de efort fizic crescut), ADRENALL mobilizeaza in mod natural toate resursele organismului pentru performanta maxima.

Mindbalance ADRENALL

• Optimizeaza nivelul de energie si imbunatateste anduranta fizica si psihica.

• Mentine nivelul de performanta in perioadele de privare de somn.

• Sustine buna functionare a glandelor supra-renale, principalele responsabile de secretia hormonilor de stres.

• Intensifica adaptabilitatea naturala a organismului la stresori fizici, mentali si de mediu.

• Sustine homeostazia adaptiva – capacitatea naturala a organismului de a se adapta permanent la mediu astfel incat sa-si obtina si sa-si conserve starea de echilibru (homeostazia).

