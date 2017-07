Premiera: Kaufland Romania isi transforma acoperisurile, parcarile si exteriorul magazinelor in gradini urbane pentru comunitate

Proiectul "Gradinescu" consta intr-o retea de noua gradini urbane comunitare, dintre care trei amplasate pe acoperisurile magazinelor Kaufland, patru in parcarile sau in spatele magazinelor si doua in scoli din Capitala.

Comunicat de presa

Kaufland Romania reinventeaza conceptul de hipermarket si lanseaza prima retea de gradini urbane comunitare, transformandu-si acoperisurile, exteriorul parcarilor si al magazinelor in spatii verzi cultivate cu legume, fructe, arbusti, plante aromatice si flori, care pot fi folosite de comunitate.

„Gradinescu”, cum este denumit proiectul dezvoltat de Kaufland impreuna cu partenerii de la Asociatia Institutul de Cercetare in Permacultura din Romania, este o premiera in Romania si promoveaza grija fata de natura, spiritul comunitar si sustine dezvoltarea agriculturii urbane prin propriul exemplu. De asemenea, „Gradinescu” isi propune sa ii familiarizeze pe copii si adulti cu gradinaritul si usurinta de a avea o alimentatie sanatoasa chiar si in mediul urban.

Proiectul „Gradinescu” consta intr-o retea de noua gradini urbane comunitare, dintre care trei amplasate pe acoperisurile magazinelor Kaufland, patru in parcarile sau in spatele magazinelor si doua in scoli din Capitala.

Primul magazin Kaufland cu acoperisul si exteriorul deja transformate in gradini urbane este cel din bd-ul Bucurestii Noi, iar pana la toamna vor fi dotate si cele din strada Barbu Vacarescu, din cartierele Tudor Vladimirescu, Aparatorii Patriei si din scoli.

Prima gradina urbana amenajata din cadrul magazinului din Bd-ul Bucurestii Noi are 2300 mp si este destinata pentru a fi folosita de catre comunitate. De aceea, Kaufland Romania lanseaza o invitatie oamenilor din vecinatatea magazinului sa vina sa isi adopte propria parcela de gradina pe care sa o ingrijeasca, sub indrumarea specialistilor de la Institutul partener, devenind astfel un membru al familiei „Gradinescu”. De asemenea, gradina va deservi si ca spatiu de invatare pentru scolile si gradinitele din zona.

Prin aceasta initiativa, Kaufland reinventeaza conceptul de hipermarket in Romania si propune din nou un model de responsabilitate. Pe langa rolul estetic si educativ, gradinile de pe acoperis si din exteriorul parcarilor aduc si avantaje pentru mediul inconjurator, prin purificarea aerului si reducerea poluarii, a zgomotelor si reglarea umiditatii.

Initiativa vine in contextul in care agricultura urbana sau „gradinaritul pe balcon” este o ocupatie din ce in ce mai intalnita.

In acest sens, Kaufland prezinta rezultatele primului studiu privind raspandirea gradinaritului urban in Romania. Potrivit sondajului, 7 din 10 romani practica agricultura urbana, cultivand la domiciliu legume, verdeturi sau fructe, din dorinta de a se bucura de propriile culturi, naturale.

Dintre acestia, peste jumatate aleg sa cultive verdeturi (57% respondenti), in timp ce 39% cultiva fructe, iar 27% cultiva legume, unii combinand mai multe tipuri. Plantele cel mai des cultivate de romani in urban sunt capsunile (25%), lamaile (20%), urmate de rosii, cartofi, patrunjel, cimbru si rozmarin.

Balconul este locul preferat pentru agricultura urbana de aproape 50% dintre romani, in timp ce 14% cultiva in fata blocului, 8% la periferia orasului, iar restul nu gasesc un loc in oras, orientandu-se spre parcele din afara acestuia.

„Proiectul de gradini urbane „Gradinescu” ofera bucurestenilor posibilitatea de a se bucura de spatii verzi aparent nefolosite in Capitala. Am identificat in 4 magazine Kaufland din Bucuresti spatii pentru gradini, astfel incat elevii, vecinii si toti cei interesati sa aiba un loc unde isi pot cultiva o rosie, verdeata, sa aiba grija de flori si plante, sau pur si simplu sa poata sta la iarba verde. Suntem mandri de acest proiect pe care il lansam astazi impreuna cu ICPR si va invitam sa ne bucuram de aceste spatii verzi", declara Katharina Scheidereiter, responsabil CSR Kaufland Romania.

„Am structurat gradinile dupa principiile si eticile permaculturii, dar si astfel incat sa invite comunitatea locala sa interactioneze cu plantele si sa o protejeze, sa o adopte si sa invete cat mai multe despre protectia mediului din aceasta interactiune”, declara Ionut Badica, coordonator al proiectului si Presedinte al Asociatiei Institutul de Cercetare in Permacultura din Romania.

Gradinile urbane amenajate in cadrul hipermarket-urilor Kaufland sunt comestibile si decorative, pe diferite tematici, in functie de magazine, cu legume si fructe, plante aromatice, exotice, livezi, solarii, sere, parcele care pot fi adoptate de membri ai comunitatii vecine, pajisti cu flori, dar si mini-iazuri, ochiuri de apa pentru pasari, hotel de insecte si spatii de co-working, evenimente si de relaxare.