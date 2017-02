Bourjois prezinta look-ul chic parizian de primavara inspirat de Elise Chalmin

Comunicat de presa

Colectia Poppy chic este ideala pentru un make-up de primavara

Pentru femeile pariziene fiecare primavara este o oportunitate pentru a-si redefini stilul vestimentar, pentru a fi provocate sa experimenteze si sa gaseasca cea mai trendy culoare a sezonului. Anul acesta, stilul parizian se regaseste in paleta de farduri Smoky Stories alcatuita dintr-o armonie de nuante de nude, roz delicat si oranj deschis. Un finish catifelat pentru buze delicioase, dar si pentru o manichiura in tendinte, poate fi obtinut cu nuanta oranj cu accente rosii. Astfel, vei obtine un machiaj de primavara in nuante delicate cu accente vii.

Colaborarea cu designer-ul Elise Chalmin

Pentru colectia de primavara, Bourjois a apelat la Elise Chalmin, un designer parizian, renumit pentru culori si modele geometrice distincte. Viziunea sa asupra tendintelor, creativitatea si pasiunea pentru culori au determinat colaborarea cu Bourjois pentru colectia de primavara.

Elise Chalmin a reinterpretat tendintele in ceea ce priveste paleta de culori de primavara, folosindu-se de talentul sau de co-creatoare al look-ului #ParisPoppyChic. A selectat o gama de nuante nude delicate si a adaugat nuanta poppy red pentru un plus de stralucire. Elise si-a pus amprenta personala incluzand modelele geometrice si a folosit culorile colectiei pentru a crea un design grafic pentru Bourjois, care va aparea intre liniile colectiei.

Lumea si stilul de viata al Elisei

O bucatica de rai in Paris, in arondismentul 9, acolo unde locuieste si lucreaza.

Dress code pentru sezonul de primavara: chic si simplu, alcatuit dintr-o bluza alba sau dintr-o camasa cu imprimeu, asociata cu o pereche de jeansi

Adjectivul care o descrie perfect: excentrica

Slabiciunea ei: Tarta cu lamaie

Forma geometrica preferata: triunghiul

Coafura reprezentativa: cocul

Obsesia personala: spalarea regulata a danturii

Secretul ei de infrumusetare: somn suficient, o alimentatie echilibrata si un plus de culoare pe buze pe care il obtine cu rujul sau preferat: Rouge Velvet ‘frambourjoise’!

Acel look je-ne-sais-quoi

Forma ochilor este evidentiata, fara prea mult efort, cu cele doua nuante rosy si taupe ale paletei de farduri de pleoape Smoky Stories.

Nou: Smoky Stories N°13 Taupissime

O combinatie de nuante nude, maro deschis si taupe, completate de nuante de auriu pentru luminozitate in zona ochilor.

Nou: Smoky Stories N°14 Tomber des Nudes

O combinatie de nuante delicate de roz si beige completate de nuante de argintiu pentru un plus de stralucire.

Fiecare paleta de farduri de pleoape cuprinde trei nuante naturale si o nuanta stralucitoare care se gaseste in centrul paletei si este ideala pentru mai multa luminozitate in zona ochilor. Textura fardurilor este una cremoasa, sub forma de pulbere fina si permite combinarea nuantelor pentru un rezultat profesional, ce dureaza pana la 12 ore.

Paleta cuprinde un aplicator cu varf dublu care face ca realizarea machiajului sa fie una simpla:

Acesta poate fi folosit pentru combinarea nuantelor deschise cu cele intermediare

In ceea ce priveste nuantele inchise, aplicatorul ofera aceeasi precizie ca un liner

Rafinate si luminoase, nuantele Smoky Nudes sunt la fel de usor de aplicat precum sunt de purtat.

Eye Primer 24h – baza pentru un machiaj profesional!

Femeile pariziene au secretul lor care le ajuta sa arate impecabil pe toata durata zilei. Pentru a veni in intampinarea nevoilor acestora, Bourjois creeaza primul primer din gama de produse, Eye Primer 24h, baza pentru un machiaj de durata.

Atunci cand este aplicat inainte de fardul de pleoape, primer-ul are urmatoarele beneficii:

Imbunatateste culoarea fardurilor

Prelungeste durata de rezistenta a machiajului pana la 24 de ore

Fixeaza fardurile si asigura rezistenta la apa

Cu un aplicator delicat si cu o textura cremoasa, primer-ul netezeste si catifeleaza pielea. Datorita nuantei transparente, acesta poate fi aplicat si cu varful degetului, fara sa se adune inestetic in zona liniilor fine, oferind un rezultat impecabil.

Pentru a obtine un machiaj complet, evidentiaza-ti genele cu mascara Volume Reveal!

Volume Reveal este mascara care dezvaluie volumul genelor si le evidentiaza pe fiecare in parte, de la radacina, spre varf. Aceasta cuprinde o oglinda panoramica cu zoom x3 si o perie din elastomer cu peri de diferite lungimi pentru a amplifica volumul fiecarei gene, fara exceptie.

Rouge Edition Velvet – nuanta Poppy Days pentru buze chic in ton cu sezonul

Rouge Edition Velvet, unul dintre rujurile iconice Bourjois, este disponibil acum intr-o nuanta noua si moderna de oranj cu accente rosii, n°20 Poppy Days, care va rezista pe buze pe tot parcursul zilei. Pentru a obtine un machiaj natural, nuanta n°10 Don’t Pink of este o alegere inspirata ce va aduce buzelor tale o stralucire delicata, in nuante de roz. Indiferent ce nuanta vei alege, poti fi sigura ca aceasta este una potrivita pentru orice ocazie!

La Laque Gel – lacul de unghii pentru o manichiura feminina

La Laque Gel, ultima lansare Bourjois din aceasta categorie, iti va completa look-ul de primavara cu nuante chic si delicate. Lacul de unghii La Laque gel este disponibil intr-o gama variata de nuante intens pigmentate care vor rezista pe unghii pana la 15 zile, atunci cand este aplicat impreuna cu Le Top Coat Gel.

In ton cu nuantele de nude ale sezonului, Elise Chalmin a ales sa combine nuanta N°17 Belle Inco’nude cu trei nuante diferite: N°25 Atti-nude, o nuanta delicata de roz; N°26 Pink Twice, roz mai inchis; impreuna cu nuanta "Cocolico" pentru a fi in acord cu nuanta Poppy Days a rujului Rouge Edition Velvet.

#Parispoppychic

Spring Look 2017 inspirat de Elise Chalmin