Joseph Murphy: Foloseste-te de Puterea Subconstientului pentru a duce o viata fara lipsuri, dificultati si saracie

Iata 12 idei bogate ale lui Joseph Murphy, desprinse din cartea “Puterea extraordinara a subconstientului tau”. Ele ne vor ajuta sa ne calauzim subconstientul si viata catre ideea de abundenta si prosperitate, catre binele nostru material si spiritual. Caci suntem in aceasta viata sa invatam, sa acumulam, sa manifestam, abundenta este un dat firesc al vietii si al acestei planete.

12 idei de la Joseph Murphy pentru a aduce prosperitatea si abundenta in vietile noastre prin puterea subconstientului

1. Planteaza-ti in minte ideea de prosperitate. Sugereaza-i subconstientului ca nu meriti si nu te-ai nascut sa traiesti o viata in lipsuri sau aproape de saracie. Spune-ti in fiecare zi si fii convins ca ai dreptul la o viata prospera. Nu este deloc o indrazneala, este DREPTUL TAU. Avem DATORIA de a fi plini de vitalitate, succes si fericire si implinire in tot ceea ce facem.

Foto: kram9 /Shutterstock

2. Incearca sa faci o sugestie mentala atunci cand te afli intr-o stare de relaxare profunda, ne sfatuieste Joseph Murphy, pentru ca aceasta sa patrunda mai usor in subconstient si sa se concretizeze in realitate. Impregneaza in subconstient acea stare de multumire si siguranta pe care ai avea-o daca ai fi bogat. Sub nicio forma, nu reveni la ganduri pesimiste si de negare a abundentei. Fii constant in gandurile tale de prosperitate si succes.

3. Nu condamna niciodata banii, caci ceea ce condamnam se indeparteaza de noi. Percepe-i in schimb ca pe un instrument menit sa aduca prosperitatea in viata ta. Bogatia interioara este cea care conteaza cu adevarat, iar banii servesc imbogatirii tale spirituale.

4. Elibereaza-te de gandurile negative care atrag saracia in viata ta. Nu in putine cazuri saracia exterioara este o saracie a gandurilor. Planteaza-ti in minte ganduri pozitive despre cat de multe lucruri frumoase si cat bine poti face in viata ta si a altora cand vei fi prosper.

5. Atunci cand sangele circula liber in corp, vorbim de sanatate fizica. La fel, atunci cand banii circula liber in viata noastra, vorbim de sanatate economica. Banii, precum odinioara sarea, condimentele, aurul, perlele etc sunt meniti sa circule in societate si sunt o modalitate de schimb. Permite-i acestui flux si reflux sa circule si in viata ta. Apreciaza banii, dar nu te atasa de ei si nici nu-i transforma in idol. Banii nu trebuie sa fie niciodata prioritatea ta principala in viata.

6. Inconstient sau nu, multi dintre noi se confrunta cu saracia fiindca desconsidera banii sau fiindca considera ca nu-i merita sau fiindca au crescut intr-un mediul familial unde banii si subzistenta insemnau o lupta zilnica. Este momentul sa schimbi acest pattern in viata ta. Nu trebuie sa urasti sau sa critici banii, sa ii consideri murdari sau sa consideri saracia o virtute caci NU este.

7. Da, se poate sa ai succes, sa ai bani multi si chiar sa fii milionar si totusi sa nu iti pierzi sanatatea si echilibrul spiritual pentru acest lucru. Cum? Atunci cand folosesti banii cu intelepciune, in mod constructiv, cand ii lasi sa circule liber, cand faci bine cu ei, cand ii cheltui cu bucurie, cand aspiri sa iti manifesti talentele pentru a servi lumii si celorlalti, cand doresti sa creezi fericire si frumusete, cand iti gasesti rostul real, cand ii ajuti pe ceilalti atat cat iti sta in putinta, cand te mentii pe tine insuti in echilibru spiritual.

8. Atunci cand te afli intr-o stare perpetua de ingrijorare in privinta viitorului, nu vei face decat sa amplifici si mai mult lipsurile si dificultatile materiale. Imagineaza-ti viitorul intr-un mod luminos, plin de succes si bucurie, iar pe tine in el facand ceea ce iubesti si fiind apreciat de multi oameni pentru ceea ce faci.

Foto: Bruce Rolff /Shutterstock

9. Descopera ce iti place sa faci cu adevarat, iar daca nu iti dai seama, cere-i subconstientului sa te ghideze in directia in care te poti manifesta plenar. Atunci cand ai un scop clar, benefic tie si celorlalti, subconstientul iti va pune la dispozitie uneltele necesare pentru a-l indeplini.

10. Tine minte ca nu vei primi nimic fara sa si oferi, este una din legile primordiale ale abundentei si prosperitatii. Evita sa tot ceri daca nu ai de gand sa dai nimic in schimb, nici subconstientului nu ii place aceasta postura necinstita. O conditie esentiala a reusitei este dragostea pentru munca pe care o facem.

11. Nu critica, nu fi gelos sau invidios pe cei care se bucura de bogatie si abundenta. De fapt, condamni ceva ce iti doresti si tu, dar intr-un mod distructiv. Invidia, gelozia sunt sentimente coplesitoare si distrugatoare, ele trebuie neutralizate caci induc saracia in insusi cel care le gandeste. Bucura-te de succesul si prosperitatea celor din jur, doreste-le tuturor abundenta si o viata fara griji, doreste-ti si tie. Chiar daca cineva si-a castigat averea prin metode necinstite, nu te mai tulbura inutil si nu iti mai crea blocaje mentale pentru tine. Acea persoana este ghidata de egoism in viata ei si la un moment dat va da socoteala intr-un fel sau altul, saracind pe alte planuri.

12. Joseph Murphy ne recomanda urmatoarea afirmatie pentru a aduce si a pastra abundenta in mentalul constient si apoi si in vietile noastre: “Ma aflu in legatura directa cu bogatiile infinite din subconstient. Am dreptul sa fiu bogat, fericit si liber. Banii imi sosesc din abundenta, fara niciun obstacol. Sunt pe deplin constient de adevarata mea valoare. Imi folosesc liber talentul si sunt rasplatit intr-un mod minunat.”

Foto homepage: Bruce Rolff /Shutterstock