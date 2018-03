Decoreaza-ti casa ca un profesionist. Iata 5 principii de design care te vor ajuta!

Iata 5 principii de design care te vor ajuta sa iti decorezi casa ca un adevarat profesionist

„Indiferent daca locuiesti intr-o casa spatioasa sau cu incaperi mai mici, acesta este cel mai important spatiu, locul in care trebuie sa te simti cel mai bine. De aceea este indicat sa tii cont de sfaturile specialistilor, daca vrei sa ai o casa organizata in care sa te relaxezi”. Specialistii in designinterior de la SiPro (www.sipro.ro) ne ofera mai multe secrete din meseria lor, pe care si noi le putem pune in aplicare cu usurinta.

Cum sa iti decorezi casa: Urmeaza regula numerelor impare

Ideea de baza a regulii este ca detaliile si obiectele care sunt aranjate sau grupate in numere impare sunt mai atractive, memorabile si eficiente. Grupeaza obiecte de diferite inaltimi, forme si texturi, in masura in care acestea au si ceva in comun.

Aceasta regula este conturata pentru a nu crea spatii in locuinta ta care sa te plictiseasca, ci, mai degraba, care sa atraga atentia prin diferentele dintre ele.

Cum sa iti decorezi casa: Gaseste punctul de interes al camerei

Acest punct se poate accentua cu ajutorul plasarii unui obiect interesant, intr-un loc bine ales. Este lucrul de care ochii tai sunt atrasi prima data cand intri in camera. Daca nu stii cum sa incepi sa decorezi o camera, gasirea punctului de interes este un inceput bun.

„Multe camere au deja un astfel de punct datorita structurii sale: o fereastra mare sau un semineu. Daca incaperea nu are o astfel de caracteristica, poti crea tu un astfel de loc printr-un corp de mobilier asezat in centrul camerei, cum este canapeaua din catifea, care, indiferent de culoarea aleasa, va atrage atentia datorita formei si a detaliilor geometrice. Odata ce ai gasit acest punct de interes, poti plasa celelalte obiecte in jurul acestuia. Utilizeaza culoarea sa principala si in cazul elementelor aflate in restul camerei”, explica specialistii.

Cum sa iti decorezi casa: Foloseste regulile de masurare

Cand vine vorba de asezarea mobilei, exista reguli de masurare pentru decorare, care fac o camera sa arate mai bine. Iata cateva masuratori generale care trebuie luate in considerare:

Masa de cafea: pastreaza cel putin 30 cm intre masa de cafea si canapea, indiferent de dimensiunile acestora. Piesele-accent pot avea forme clasice si culori discrete, conferind spatiului un aer sofisticat, iar tu poti inlocui clasicele masute cu taburetii stabili, insa, si in cazul acestora, se va tine cont de acest sfat.

Plasarea corpului de mobilier care sustine televizorul. Cat de departe ar trebui sa fie televizorul de canapea va depinde de dimensiunea sa. Cea mai usoara regula: inmulteste cu doi dimensiunea diagonalei televizorului. Aceasta este distanta potrivita dintre mobila cu televizorul si locul unde se afla canapeaua.

Pentru covoare, exista o regula de baza pe care o poti urma. Daca un covor este suficient de mare, poti plasa mobila pe marginea acestuia. Insa, ar trebui sa lasi libera pardoseala din jurul sau pe o distanta de 20-40 cm.

