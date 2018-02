Cand doi OAMENI MATURI se iubesc, se intampla cel mai mare paradox din lume... CARE?

Cititi cateva dintre cele mai frumoase cuvinte ale lui Osho despre iubirea adevarata si profunda, iubirea dintre sufletele mature, dar si despre diferentele pe care le aduce dragostea intre 2 oameni maturi si 2 oameni imaturi.

Osho: Cand doi oameni maturi se iubesc...

Problema principala a iubirii este de a deveni initial matur. Doar atunci vei gasi un partener matur; atunci nu vei fi atras de oameni imaturi.

Daca tu ai douazeci si cinci de ani, nu te indragostesti de un copil de doua luni. In mod similar, daca tu esti un om matur psihologic, spiritual, nu te indragostesti de un copil. Nu se intampla asa. Tu vezi ca acest lucru nu are sens.

Un om matur are suficienta integritate pentru a fi singur. Si atunci cand el ofera iubire, o face fara ganduri ascunse – pur si simplu o ofera.

Atunci cand omul matur ofera iubire, este recunoscator pentru faptul ca ai acceptat aceasta iubire, nu invers. El nu asteapta recunostinta – nu, deloc, nici macar nu are nevoie de multumire. El este recunoscator ca ai acceptat iubirea lui.

Si atunci cand doi oameni maturi se iubesc, se intampla unul din cele mai mari paradoxuri din lume, unul dintre cele mai frumoase fenomene: ei sunt impreuna si in acelasi timp extrem de singuri.

Sunt impreuna in asa masura incat sunt un tot intreg, insa coeziunea lor nu le distruge individualitatea – de fapt o mareste, ei devin mult mai individuali.

Doi oameni maturi in dragoste se ajuta reciproc sa devina liberi. Nu exista nici un fel de politica, diplomatie, nici o incercare de a-l supune pe celalalt. Cum poti impune unei persoane pe care o iubesti sa ti se supuna? Doar gandeste-te la aceasta – supunerea este rodul urii, furiei, dusmaniei.

i-ai dori sa vezi persoana iubita complet libera, independenta. Ai vrea sa-i oferi cat mai multa individualitate. De aceea il numesc un mare paradox; ei sunt impreuna atat de mult, incat s-au contopit intr-unul singur, dar totodata raman individuali.

Personalitatile lor nu se amesteca – se amplifica. Celalalt te imbogateste de libertate.

Oamenii imaturi, atunci cand se indragostesc, isi distrug unul altuia libertatea, creeaza o dependenta, o inchisoare. Oamenii maturi care iubesc se ajuta unul pe altul sa fie liberi; se ajuta unul pe celalalt sa distruga tot felul de dependente. Si atunci cand dragostea curge cu libertate, apare frumusetea. Cand dragostea curge cu dependenta, apare uratul.

Adu-ti aminte, libertatea are o valoare mai mare decat dragostea. De aceea, in India, numim dragostea “moksha”. Moksha inseamna libertate. Libertatea are o valoare mai mare decat dragostea. Astfel ca, daca dragostea distruge libertatea, ea nu mai valoreaza nimic. La dragoste poti sa renunti, libertatea trebuie sa fie salvata; libertatea este de o valoare superioara. Si fara libertate, nu putem fi fericiti niciodata, acest lucru nu este cu putinta. Libertatea este dorinta intrinseca a fiecarui barbat, a fiecarei femei – libertate completa, libertate absoluta.

Asa ca atunci cand dragostea incepe sa distruga libertatea, incepi sa o urasti. Nu il urasti pe barbatul pe care il iubesti? Nu o urasti pe femeia pe care o iubesti? Urasti; este un rau necesar, pe care trebuie sa il tolerezi. Fiindca nu mai poti fi fara de persoana respectiva, trebuie sa te descurci sa fii cu ea si sa te conformezi cerintelor ei. Trebuie sa fii ingaduitor cu ea, sa ii faci fata.

Dragostea, ca sa fie adevarata, trebuie sa fie “a fi dragoste", “a darui dragoste”. A fi dragoste este o stare a iubirii. Si cand ajungi acasa, cand in sfarsit stii cine esti, atunci dragostea ia loc in fiinta ta. Atunci parfumul ei se intinde si il poti oferi si altora.

* Surse: www.osho.com; cartea "Maturitatea. Responsabilitatea de a fi tu insuti" (de Osho)

