2018 este anul putere al lui Shiva, zeul distrugerii! Ce trebuie sa stim despre energia lui 2018

Anul 2018 poarta amprenta vibrationala a lui Shiva si va fi un an supus in permanenta transformarii, schimbarii si reformarii. Este esential sa intelegem ca Shiva distruge, dar si vindeca si creeaza in acelasi timp!

Anul 2018 este un an special ce beneficiaza de energia si vibratia energetica a zeului Shiva. Conform religiei si mitologiei hinduse, Shiva este un zeu suprem si apartine trinitatii divine Trimurti, reprezentand insa, spre deosebire de Brahma (cel care creeaza) si Vishnu (cel care sustine) - prin esenta lor simboluri ale creatiei, distrugerea. Shiva este reprezentat fizic ca avand trei ochi, cel de-al treilea ochi fiind plasat intre sprancene, iar corpul sau fiind acoperit de un strat de cenusa.

Foto: jjmtphotography /Shutterstock

Cu toate acestea, conform Wikipedia, Shiva nu este perceput in hinduism ca o forta cosmica de factura negativa. Distrugerea precede in mod firesc creatia, fiind o consecinta a ei. Shiva are si o alta conotatie pozitiva, distrugerea egoului, caci Shiva distruge, dar da si viata. Shiva nu este o entitate, este o non-entitate caci din nimic a fost creat totul si totul se va reintoarce la un moment dat in nimic. Numele de Shiva poate fi tradus ca “cel care nu este” sau, in alte interpretari, “Cel pur”, “Cel care purifica pe cel care ii pronunta numele”.

“Umanitatea a elogiat intotdeauna lumina, dar singurul lucru care este constant este intunericul. Lumina este o intamplare limitata. Orice sursa de lumina isi va pierde in cele din urma abilitatea de a oferi lumina. Lumina nu este ceva etern, exista intotdeauna posibilitatea sa fie limitata deoarece se intampla si se sfarseste totodata. Intunericul ofera o posibilitate mult mai mare. Nimic nu trebuie sa arda, caci este statornic – este etern. Intunericul este pretutindeni in jurul nostru, este singurul lucru care strabate tot ”, descrie foarte frumos esenta intunericului site-ul www.selfdevelopshop.com.

Foto: Grechko Vlada /Shutterstock

Shiva distruge, dar si vindeca

Shiva este energia primara a omului, este o energie preponderent masculina, avand soarele drept unul dintre simbolurile sale cele mai puternice. Cei care abuzeaza in acest an de energia masculina se vor trezi in situatii stresante, incarcate de presiune, de multe ori epuizante. Este important de aceea ca in 2018 sa ajungem la un echilibru cu noi insine in primul rand, sa aducem la un echilibru energia masculina (Shiva) si energia feminina (Shakti). Cand energia Shiva este in exces, iar Shiva si Shakti nu sunt in consens, confuzia, dezordinea, haosul, instabilitatea isi pot face simtita prezenta in vietile noastre.

Daca in acest an vom fi tentati sa folosim in exces forta, puterea, violenta pentru a ne impune punctele de vedere, sa incercam sa ne temperam si sa invocam energia feminina. Meditatia, conversatiile cu sine, analizarea in profunzime a situatiilor si a circumstantelor, sunt metodele cele mai sigure prin care putem evita ca o singura energie sa ne acapareze si sa ne domine.

Foto: yulianas /Shutterstock

Prin urmare, 2018 este despre a invata cum sa gestionam laturile extreme ale naturii noastre umane si sa ne acceptam ca fiinte unice, alcatuite din dualitati ce sunt in comuniune.

Totodata, in 2018 exista tendinta de rebeliune si de razvratire la nivel social, dar si individual, caci Shiva nu se conformeaza normelor sociale sau codurilor de conduita. Schimbarea vine catre noi in acest an in multe si nenumarate forme, ocazional fiind turbulente sau perturbatoare.

Mai mult, anul 2018, purtand amprenta vibrationala a lui Shiva, va fi un an supus in permanenta transformarii si reformarii. Chiar daca intamplarile si evenimentele acestui an pot fi coplesitoare intr-o prima faza, cei cu adevarat intelepti vor intelege ca, de fapt, sunt esentiale pentru a ne dezvolta si a evolua. 2018 are de oferit lectii importante si multe sunt despre iertare, compasiune, despre iubire in formele ei diverse.

