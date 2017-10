G.I. Gurdjieff: 23 de Citate intrigante si revolutionare, care te vor imbogati pe viata

George Ivanovich Gurdjieff a fost una din personalitatile secolului XX, un pedagog, mistic, filozof si lider spiritual de origine armeana-greaca, cunoscut pentru ideile sale excentrice si metodele neobisnuite si revolutionare de predare. Gurdjieff calatoreste in lumea intreaga si are si preocupari muzicale si coreografice.

Activitatile tale pedagogice si filozofice pleaca de la premisa esoterica ca “omul isi petrece viata de obicei intr-un somn care poate fi intrerupt doar prin eforturi considerabile. Odata depasit acest somn spiritual, individul poate ajunge la un nivel superior de constiinta”, se arata pe Wikipedia.

Descopera cateva dintre cele mai interesante si intrigante citate ale lui George Ivanovich Gurdjieff

Fara autocunoastere, fara a intelege modul in care lucreaza si functioneaza masinaria sa, omul nu poate fi liber, nu se poate conduce pe el insusi si va ramane intotdeauna un sclav.

O sa-ti spun un singur lucru care te va imbogati pe viata. Sunt doua lupte: o lupta a lumii interioare si o lupta a lumii exterioare… trebuie sa creezi un contact intentionat intre cele doua lumi; abia apoi poti cristaliza informatiile pentru cea de-a treia lume, Lumea Sufletului.

Este cea mai mare greseala sa crezi ca omul ramane intotdeauna unul si acelasi. Un om nu este niciodata acelasi pentru mult timp. El este in continua schimbare. Rareori el ramane acelasi chiar si pentru jumatate de ora.

Esti intr-o inchisoare. Daca vrei sa iesi afara din inchisoare, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa realizezi ca esti in inchisoare. Daca crezi ca esti liber, nu poti scapa.

Foto: Georges Gurdjieff via Wikipedia

Ceea ce este posibil pentru un singur individ este imposibil pentru mase.

Exista o lege cosmica care spune ca fiecare satisfactie trebuie platita cu o insatisfactie.

Ceea ce oamenii trebuie sa sacrifice este suferinta lor: nimic nu este mai dificil de sacrificat. Un om ar renunta mai degrab la orice placere decat sa renunte la propria suferinta. Omul a degenerat in asa fel incat tine la acest lucru mai mult decat la orice. Si totusi, este indispensabil sa se elibereze de suferinta.

Trezirea incepe cand un om realizeaza ca nu merge nicaieri si nu stie incotro sa mearga.

Doua lucruri in viata sunt infinite: stupiditatea omului si mila lui Dumnezeu.

Trezirea este posibila doar pentru cei care o cauta si o vor, pentru cei care sunt gata sa se lupte cu ei insisi si sa ma munceasca cu ei insisi pentru o perioada indelungata de timp, persistent, pentru a o obtine.

Omul nu are niciun “eu” individual. Exista in schimb sute si sute de “eu” mici si separati, foarte des necunoscuti unul altuia, care nu vin niciodata in contact unul cu celalalt sau din contra, ostili unul altuia, reciproc exclusivi si incompatibili. In fiecare minut, in fiecare moment, omul spune sau gandeste “eu”. Si de fiecare data acest “eu” al sau este diferit. Tocmai acum a fost un gand, acum este o dorinta, acum este o senzatie, acum un alt gand si asa mai departe, la nesfarsit. Omul este o pluralitate.

Omul are posibilitatea existentei dupa moartea. Dar posibilitatea este un lucru, iar realizarea acestei posibilitati este un lucru total diferit.

Sinceritatea este cheia care va deschide usa prin care vei vedea diverse parti din tine si vei vedea ceva chiar nou. Trebuie sa continui sa fii sincer. In fiecare zi in care iti pui o masca, trebuie sa o dai jos incetul cu incetul.

Mai multe citate pe pagina urmatoare >>