„Febra Lalelelor”, din 15 septembrie la cinema

Iubirea, dorinta, obsesia si tradarea infloresc in aceasta toamna in productia „Tulip Fever / Febra Lalelelor”, care are la baza romanul omonim scris de Deborah Moggach. Actiunea filmului se desfasoara in Olanda secolului al XVII-lea, in Amsterdam, iar in prim-plan se afla Sofia (Alicia Vikander), o tanara sotie, care se indragosteste de artistul (Dane DeHaan) care patrunde in viata ei angajat de sotul sau (Christoph Waltz), pentru a le picta portretul. Cei doi indragostiti incep sa parieze pe piata de bulbi de lalele, ca o modalitate de a strange bani pentru a fugi impreuna.

Comunicat de presa

Filmul „Tulip Fever / Febra Lalelelor” este distribuit de Forum Film Romania si va avea premiera pe 15 septembrie 2017.

De la carte la scenariu

Producatorul Alison Owen a citit cartea inainte de a fi publicata si a fost cucerita imediat. Dupa ce a aflat mai multe despre „febra lalelelor” care a cuprins Amsterdamul in 1630, a ramas fascinata de aceasta frenezie, o adevarata manie pentru delicatele flori. Era pentru prima data cand banii erau reprezentati intr-un mod metaforic, prin certificate si bulbi de lalea. „Mi s-a parut fascinant, iar ca producator esti mereu in cautare de noi unghiuri si povesti interesante. Cand am citit despre cartea scrisa de Deborah Moggach, aceasta poveste de dragoste minunata, care are loc exact in acea perioada, cu personaje construite atat de atent, am simtit ca i-am gasit pe «The Beatles», in ceea ce priveste povestea”, spune Alison.

15 ani mai tarziu, tenacitatea si viziunea ei au dat roade, iar in mai 2014 filmul a intrat in productie. Alison marturiseste despre romanul lui Moggach ca „are multe straturi greu de condensat, si exact de aici vine provocarea. Este dificil sa incerci sa potrivesti totul in scenariu. E o poveste fantastica, iar in centrul ei sta aceasta metafora despre dragoste, dorinta si pasiune. Cele mai valoroase lalele erau cele pestrite, in mai multe culori. in acea perioada nu se stia de ce unele dintre ele erau colorate diferit, dar acest lucru se intampla din cauza unui virus. in mod ironic, cei mai valorosi bulbi erau cei bolnavi, cei care purtau semintele propriei distrugeri, o metafora pentru iubirea adultera din poveste.”

Alicia Vikander, care joaca rolul Sophiei, a auzit despre acest proiect si si-a dorit mult sa se implice. „Am citit scenariul pentru ca auzisem numai lucruri bune despre aceasta poveste si m-am indragostit iremediabil. Costumele, povestea, dar si ritmul si spiritul ei m-au facut sa plang si sa rad in acelasi timp. Ar fi putut fi o farsa, dar, in schimb, filmul are un scenariu foarte inteligent. Este foarte dificil sa gasesti roluri feminine bune, iar in acest film rolurile feminine sunt complexe si diverse”, spune Alicia.

Ceea ce l-a facut pe Dane DeHaan, care joaca rolul tanarului pictor Jan Van Loos, sa acorde atentie acestui film a fost felul in care scenariul rezoneaza foarte mult cu lumea in care traim astazi. „Vorbim despre prima prabusire a pietei, despre prima data in care oamenii au devenit obsedati de cumpararea lucrurilor care practic nu valorau nimic, dandu-le o importanta enorma, pana in punctul in care ajungeau complet nepretuite”, spune actorul.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QOs9HKxLayg&t=4s

Filmul „Febra Lalelelor” este regizat de Justin Chadwick, iar din distributie mai fac parte: Judi Dench, Holliday Grainger, Jack O’Connell, Tom Hollander, Cara Delevingne, Zach Galifianakis.

Despre Forum Film Romania

Forum Film Romania s-a infiintat in anul 2010 si a preluat distributia in cinematografe, la nivel local, a peliculelor realizate de studiourile Disney. in afara de Romania, companiile Forum Film coordoneaza distributia peliculelor Disney si in Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia si Israel. in Israel, colaborarea Disney cu Forum Film a fost inceputa in urma cu aproape 50 de ani. in ultimii ani, pe langa Disney, compania distribuie si titluri ale studiourilor MGM, Weinstein, FilmNation si alti independenti. Distribuitorul de filme este parte a grupului Cinema City International, activ pe diverse segmente ale pietei cinematografice, inclusiv operarea de cinematografe si distributia de filme.