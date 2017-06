Byron Katie: LUCRAREA - 4 intrebari pe care sa ti le pui in legatura cu gandurile tale rele

Byron Katie a creat un proces foarte eficient care se numeste „The Work” (n.r. trad. „lucrarea”). Acest proces se refera la stradania pe care trebuie sa o depunem muncind cu noi insine si cu gandurile noastre, constientizand ca modul cum interpretam, adesea in mod negativ actiuni sau evenimente, aspecte ale persoanlitatii noastre, este adesea fals.

Aceasta idee este de altfel centrala si in stiinta psihologiei cognitiv – comportamentale: felul cum alegem sa interpretam actiunile ne influenteaza starea noastra de spirit. Se mai numeste si gandire de tipul "totul sau nimic". Din punct de vedere teoretic, toate reactiile negative provocate de gandurile care ne fac rau sunt denumite "erori cognitive". Byron Katie a avut revelatia acestor erori cognitive si din clipa trezirii sale interioare pana astazi, ea a devenit o influenta in viata a milioane de oameni din intreaga lume.

Byron Katie a intrat intr-o depresie severa cand avea putin peste treizeci de ani. Pentru aproape o decada s-a invartit intr-o spirala a furiei, urii la adresa propriei persoane si gandurilor constante de sinucidere. Timp de doi ani aproape ca nu mai reusea sa isi paraseasca dormitorul. Apoi, intr-o dimineata de februarie, in 1986, a avut o constientientizare care i-a schimbat viata. S-a trezit la realitate. In acel moment, spune ea:

Am descoperit ca atunci cand dau crezare gandurilor mele, sufar si ca atunci cand nu le cred, nu mai sufar. Acest fapt este adevarat pentru orice fiinta umana. Libertatatea este atat de simpla. Am aflat ca suferinta este optionala. Am gasit in mine insami o fericire care nu a mai disparut pentru nici un moment. Acea fericire este in fiecare din noi, tot timpul. - Byron Katie