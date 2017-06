E minunat sa fii copil: 15 fotografii magice (by Adrian Murray) care te duc inapoi in copilarie!

Sa ne amintim ce inseamna sa fii copil... Va prezentam 15 dintre cele mai frumoase fotografii de pe Instagram ale artistului Adrian C. Murray, fotografii ce ne conduc vizual, dar si cu sufletul, in lumea magica a copilariei:

Avem tendinta sa uitam cat de minunat este sa fii copil si cat de curajos este sa pastrezi aceasta stare in suflet si pe mai tarziu. Ce minune sa simti ca lumea intreaga este a ta, ca ai aripi, ca poti sa zbori, ca vrei, ca esti indemnat si sprijinit sa o faci. Ce minune sa invingi un balaur care si-a intersectat calea vietii cu drumul tau cu o sabie de lemn, sa nu ai griji, sa nu tii suparari mai mult de cateva secunde, sa umbli cu picioarele goale prin baltoci si sa te crezi pe cea mai cea plaja, sa razi cu gura pana la urechi si cu ochiii hliziti la soare si sa auzi marea cum urla intr-o scoica mititica.

Adrian C. Murray, un tatic extrem de talentat, artist si fotograf, a reusit sa surprinda magia si inocenta copilariei fotografiindu-si cei patru copii in diverse ipostaze: la joaca, in momente de repaus, printre jucarii, animalute adevarate si de plus, in natura, in confortul si siguranta propriului camin, in momente de pura bucurie, pura curiozitate, pura copilarie.

Pentru toti oamenii mari care sunt prea prinsi in taxe, griji, rate, program de la 9-5, si au uitat sa priveasca lumea prin ochi de copil, cu uimire si entuziasm, artistul ne recomanda sa aruncam un ochi peste fotografiile sale. Prin intermediul acestor fotografii care surprind ce inseamna sa fii copil, ne reintoarcem catre eurile noastre tinere, intr-o lume populata de magie, imaginatie si miracole. Va prezentam 15 dintre cele mai frumoase fotografii de pe Instagram ale artistului Adrian C. Murray, fotografii ce ne conduc vizual, dar si cu sufletul, in lumea mirifica a copilariei.

Adrian C. Murray: 15 fotografii care ne transpun in lumea magica a copilariei

Mana sus cine si-a dorit sa zboare ca un Peter Pan :)

Foto: @adriancmurray /Instagram



Un pupic cu dragoste

Foto: @adriancmurray /Instagram

Balti sub picioare, dar soare in ochi

Foto: @adriancmurray /Instagram

Aaaa, da???

Foto: @ adriancmurray /Instagram

Diii, calutule!

Foto: @adriancmurray /Instagram

Superman

Foto: @adriancmurray /Instagram

Fericirea-i un lucru marunt

Foto: @adriancmurray /Instagram

Nu exista caldura prea mare atat timp cat exista balaceala

Foto: @ adriancmurray /Instagram

Bine ai venit pe lume, fratioare!

Foto: @adriancmurray /Instagram

Explorare

Foto: @adriancmurray /Instagram

Camping

Foto: @adriancmurray/ Instagram

La drum, prietene!

Foto: @adriancmurray /Instagram

Minune. Curcubeu

Foto: @adriancmurray /Instagram

Incerc. POT!

Foto: @adriancmurray /Instagram

Baie cu spuma

Foto: @adriancmurray /Instagram

Sursa fotografii: Cont Instagram Adrian C. Murray