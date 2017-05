18 semne care iti arata daca ai un Dezechilibru de Energie

Ce inseamna de fapt un dezechilibru de energie in opinia mediumului Lisa Turner? Atunci cand avem prea multa energie feminina, atunci cand avem prea multa energie masculina sau cand nu avem suficienta energie.

Energia este un bun personal extrem de pretios care ne insufleteste si ne ajuta sa construim lucruri in viata noastra. Iar in fiecare din noi exista deopotriva energie feminina si energie masculina, yin si yang. Ca orice in aceasta lume, si energia individuala se supune legii universale a echilibrului, iar cele doua energii, masculina si feminina, trebuie sa atinga un echilibru. Atunci cand exista prea mult din fiecare, este de parere Lisa Turner, medium si life coach, viata ta s-ar putea indrepta catre haos.

Intr-un articol aparut in publicatia Soulandspiritmagazine.com, Lisa Turner explica si prezinta semnele unui dezechilibru de energie. Ce inseamna de fapt un dezechilibru de energie? Atunci cand avem prea multa energie feminina, atunci cand avem prea multa energie masculina, atunci cand nu avem suficienta energie.

“Gandurile tale rationale, logica, constientizarea, nevoia unei structuri si disciplina vin din energia masculina aflata inauntrul corpului tau. Aceasta este partea prudenta, practica din tine. Cea care intotdeauna te sfatuieste sa spui “nu”. Pe de alta parte, creativitatea ta, gandurile instinctive si inspiratia deriva din energia ta feminina. Aceasta este acea parte aventuroasa, cutezatoare din tine care te incurajeaza intotdeauna sa spui “da”. Amandoua sunt vitale pentru succes. Spre exemplu, daca ai un proiect de finalizat la munca si combini creativitatea ta (energia feminina) cu un plan logic, bine conceput/chibzuit (energia masculina), totul va merge de minune”, declara Lisa Turner pentru aceeasi publicatie.

Lisa Turner: Semnele care te anunta daca ai un dezechilibru de energie

via Soulandspiritmagazine.com

Prea multa energie feminina

Semne:

Foto: 73r0 /Shutterstock

1. Inabilitatea de a te concentra si tendinta de a-ti fi distrasa atentia cu usurinta.

2. Esuezi in a duce la bun sfarsit orice, insa in mod constant incerci sa jonglezi cu mai multe lucruri deodata.

3. Spui “da” lucrurilor si o regreti mai tarziu.

4. Intampini dificultati in a lua decizii si adesea agonizezi asupra lor zile, saptamani sau luni inainte de a le lua (sau si dupa).

5. Ai devenit foarte dezorganizat(a) si pierzi constant lucrurile.

6. Uiti mereu lucruri.

7. Te confrunti cu o lipsa de structura in viata ta sau cu lipsa unei planificari in ceea ce priveste viitorul tau.

Prea multa energie masculina

Semn:

1. Te temi sa iti asumi riscuri chiar daca stii ca este momentul potrivit pentru tine si ca ar putea duce la oportunitati excelente.

2. Spui “nu” lucrurilor si o regreti mai tarziu.

3. Simti nevoia sa planifici tot si te simti foarte stresat(a) daca ceva trebuie sa se schimbe.

4. Ceilalti cred despre tine ca esti prea rigid(a) si inflexibil(a).

5. Esuezi in a provoca orice schimbare reala in viata ta (chiar daca este posibil sa fi incercat) si adesea te rezumi la aceeasi rutina.

Vezi pe pagina urmatoare care sunt semnele unei energii insuficiente >>>