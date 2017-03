Marion Woodman, o proeminenta psihanalista jungiana si autoare a zece carti de specialitate, crede ca indivizii si societatea sunt meniti dezvoltarii. Dar in acest moment istoric avem nevoie mai mult ca oricand ca spiritul feminin sa se manifeste in lume, prin noi toti!

In acest moment istoric, cea mai buna sansa a noastra de a evolua a este sa aducem femininul in lume, crede Marion Woodman.

Pentru mine a fost o adevarata inspiratie momentul cand am descoperit un artcol despre Marion Woodman si de aceea mi se pare valoros sa impartasesc cu voi cateva idei esentiale ale filosofiei sale de viata ce pun accentul pe eliberarea spiritului feminin in lume.

Iata 8 moduri prin care se manifesta puterea feminina, putere pe care trebuie sa o accesam fiecare dintre noi, in opinia reputatei psihoterapeute.

Marion Woodman: CUM SE MANIFESTA SPIRITUL FEMININ?

1. Femininul inseamna conexiune.

Marion Woodman: Cand spun feminin, nu ma refer la gen. Ma refer la feminin ca la un principiu care traieste – sau este suprimat – atat in barbati cat si in femei. Principiul feminin incearca conexiuni, in loc sa ne rupa in bucatele. Ne face sa ne intrebam „Unde ne asemanam? Cum putem sa ne conectam? Ma poti asculta? Chiar poti intelege ceea ce am sa spun? Ma poti vedea? Iti pasa daca ma poti vedea sau nu?”

2. Femininul inseamna a fi deschis sa vezi sinele autentic al omului din fata ta.

Marion Woodman: Acestea sunt intrebari foarte serioase, iar despre feminin ne este greu sa vorbim fiindca prea putini oameni l-au experimentat. Femininul inseamna prezenta si relationare si o inima care se poate deschide, astfel incat atunci cand intalnesti o alta persoana tu vezi de fapt sinele autentic al acelei persoane. Ce sens are viata daca nimeni nu te-a vazut pana acum?

3. Femininul inseamna a asculta.

Marion Woodman: Nu pot sa va spun numarul oamenilor – barbati si femei – care au stat in biroul meu suspinand si spunanand „Nimeni, nimeni nu a avut vreodata timp sa asculte. Asa ca ‚nu merit iubirea’ – cele mai triste cuvinte din limbaj. Uneori am avut o revarsare de sentimente din partea oamenilor, iar eu mi-am pus mana pe ei si ei mi-au spus: ‚Nu ma atinge, sunt de neiubit.’ Si chiar vorbesc serios. Ca si copil, acea persoana a fost crescuta intr-un mediu unde femininul nu a fost prezent. Trebuie sa experimentezi femininul ca sa il intelegi.

Intreaba-te: Ca si copil, cine m-a vazut? Cine m-a auzit? A existat cineva in preajma caruia sa pot fi eu insumi total si caruia am putut sa ii incredintez inima mea si sa ii spun ce am pe suflet? Cineva care sa te faca sa te gandesti: „Doamne, sunt cineva. Acest om sau acesti oameni sunt fericiti ca sunt aici.”





4. Femininul inseamna sa iti asculti visurile si durerile. Pe ale tale si pe ale celorlalti.

Marion Woodman: Cel mai important lucru in momentul nostru istoric este sa aducem femininul in aceasta cultura. Si nu e o cale usoara. Cum contribuie fiecare? Crezi sau nu, acest lucru se poate face in cel mai personal lucru cu putinta. Ia-ti timp si asculta-ti visurile, noteazati-le. Ia-ti timp ca sa recunosti ca exista lucruri care se manifesta in tine si care trebuie simtite, spuse, traite sau planse. Fii atent/a la aceste aspecte in tine sau in ceilalti si in oamenii din viata ta. Fii atent la sinele tau atentic.

5. Femininul insemna a ne simti puternici fara sa luam putere de la ceilalti.

Marion Woodman: Cuvantul autentic are legatura cu termenul autor si te poti gandi ca la autorul propriului sine. Cand iti traiesti realitatea, devii suveran al propriei vieti. Tu stii cine esti si vorbesti ceea ce simti. Exista si o mandrie naturala: Acesta sunt – ia-ma sau lasa-ma. Gandeste-te la Michelle Obama - ei nu ii este frica de propria putere. Si cum puterea ei nu este bazata pe a lua ceva de la cei din jur – fiindca este oferita cu iubire – ea este libera sa isi manifeste sinele autentic.

Un interviu cu Marion Woodman:





