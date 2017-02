15 sfaturi de la un naturopat pentru a-ti reinventa viata

Talia Marcheggiani este medic naturopat curent in Toronto, avand o abordare holistica in tratarea bolilor pacientilor sai. Aceasta ne propune 15 pasi pe care ii putem urma pentru a ne reinventa vietile si a aduce abundenta, creativitatea si fericirea in peisajul nostru cotidian:

Talia Marcheggiani este medic naturopat curent in Toronto, avand o abordare holistica in tratarea bolilor pacientilor sai. Ea are in vedere toate aspectele sanatatii si starii de bine a pacientilor sai, axandu-se atat pe planul fizic, cat si mental, emotional si spiritual.

Intr-un articol publicat pe www.thenddc.com ( Naturopathic Doctor Development Center) si care are ca punct de plecare cartea lui James Altucher (autor si antreprenor) - “The power of no”, acesta sustine ca este posibil sa ne reinventam pe noi insine si vietile noastre in 5 ani spunand “nu” tuturor lucrurilor care nu ne mai sunt de folos. Indiferent ca ne referim la prietenii sau relatii toxice, comportamente nocive, patternuri negative, poate chiar tocmai la acele lucruri pe care nu vrem sa le facem, trebuie sa ne eliberam de ele. Doar astfel putem aduce fericirea, abundenta si creativitatea in vietile noastre.

Talia Marcheggiani, naturopat: 15 pasi pentru a-ti reinventa viata

1. Spune “nu” tuturor lucrurilor pe care nu le vrei.

Spune “nu” lucrurilor care iti fac rau: rau emotional, rau mental, rau fizic, lucrurilor care iti irosesc timpul, banii, somnul. Trebuie sa spunem “nu” pentru a putea spune “da” lucrurilor pe care le vrem de fapt. De fapt, spune “nu” tuturor lucrurilor carora nu le spui “da” din toata inima.





2. Reevalueaza-ti relatiile.

Cine nu te face sa te simti bine? Cine te face sa te indoiesti de tine? Cine simti ca te va respinge daca te porti in preajma sa asa cum esti tu cu adevarat? Cu gratie, incepe sa te distantezi de aceste relatii. Poate ca te vei simti singura pentru un timp, insa singuratatea este uneori un lucru bun.

3. Exploreaza subiectele care te interesau cand erai copil.

Cand am reinceput sa pictez in 2008, dupa ce obtinusem un grad stiintific, viata mea s-a schimbat putin. In 2011 am deschis un blog si s-a intamplat sa fie cel pe care il citesti acum. Intoarce-te la acele lucruri care te pasionau cand erai copil, chiar daca este doar un desene animat la care obisnuiai sa te uiti.

4. Tine un “borcan al recunostintei”.

O data pe zi scrie ceva pentru care esti recunoscatoare – foloseste cat mai multe detalii cu putinta – si pune-le intr-un borcan sau intr-o cutie de pantofi. Cand te simti abatut, deschide borcanul si citeste mesajele pe care le-ai lasat. Am incercat si eu un exercitiu similar cu lucrurile pe care am vrut sa le manifest sau sa le obtin. Cateva luni mai tarziu, mi-am citit notitele si mi-am dat seama ca le-am indeplinit pe fiecare din ele. Este uimitor cata energie poate atrage un borcan de sticla.

5. Citeste.

Conform lui James Altucher, ai nevoie sa citesti 500 de carti pe o anumita tema inainte de a deveni expert in ceva. Sunt necesari 5 ani ca sa te reinventezi asa ca incepe sa citesti acum. Citeste o carte si apoi, plecand de la acea carte, citeste inca una. Este interesant unde ne pot duce astfel de carari ale cititului. Am citit o carte care mentiona o alta, am citit-o si pe aceea si apoi am ajuns intr-o noua lume despre care nu stiam ca exista. Personal, ma simt putin nelinistita cand nu am o carte langa patul meu, dar daca esti incepator in ale cititului, incepe cu putin.