15 citate insufletite despre Craciun

Craciunul este cea mai pretuita perioada a anului, un timp al conexiunii si al cadourilor facute cu drag. Este un timp care vorbeste despre umanitatea ce salasuieste in noi. Va invitam sa descoperiti cateva dintre cele mai frumoase citate care capteaza spiritul autentic al Craciunului.

Cele mai frumoase 15 citate despre Craciun

1. „Nu cred ca in mod necesar, Craciunul are legatura cu lucrurile materiale. Este despre a fi buni unii cu ceilalti, este despre etica crestina, este despre bunatate.” – Carrie Fisher

2. "Uneori cred ca avem asteptari prea mari de la ziua de Craciun. Incercam sa inghesuim in ea toata bunatatea si umanitatea dintr-un intreg an. In ceea ce ma priveste, mie imi place sa imi traiesc Craciunul cate un pic, pe tot parcursul anului. Si chiar daca si eu alunec spre sarbatori – le las sa ma surpinda – ma trezesc intr-o dimineata si imi spun brusc: <<Ah, astazi este ziua de Craciun!>>" - David Grayson

3. „Am sa onorez Craciunul in inima mea si am sa incerc sa il tin acolo tot anul.” - Charles Dickens

4. „Craciunul, copilul meu, este iubire in actiune.” – Dale Evans

5. „Cel care nu are Craciunul in inima sa, nu il va gasi niciodata sub un brad.” – Roy L. Smith

6. „E nevoie sa celebram acest Craciun. Nasterea lui Iisus a fost si inca este vestea noastra pentru o mare bucurie.” - Rick Warren

7. „Nu lasa ca trecutul sa iti fure prezentul. Acesta este mesajul Craciunului. Nu suntem nicioadata singuri. - Taylor Caldwell