Cat de mult conteaza calitatea produselor de machiaj? Afla ce efecte pot avea cosmeticele inferioare asupra sanatatii

Exista atat de multe produse cosmetice din care sa alegi, incat e greu sa nu fii tentata sa incerci cat mai multe. Accentul nu ar trebui sa cada insa pe varietate, ci pe calitate. E bine sa te informezi inainte sa cumperi cosmetice noi: cele de calitate slaba nu doar ca dispar repede de pe ten, dar pot fi periculoase pentru sanatatea ta.

Ce riscuri prezinta folosirea cosmeticelor de calitate inferioara

Atunci cand folosesti produse cosmetice de slaba calitate, poti ajunge sa te confrunti cu iritatii ale pielii, tulburari endocrine, dureri de cap, acnee, infectii ale ochilor sau chiar cresterea riscului de cancer, confom curejoy.com. Pentru aceste efecte atat de nocive sunt responsabile o serie de substante chimice, mare parte dintre ele cercetate si reglementate legislativ insuficient.

Insa niciun produs cosmetic nu e la fel de periculos ca cele contrafacute. Mare parte din ele sunt produse in China: din 2008 pana in 2010, aproape 70% din toate bunurile contrafacute care au fost confiscate au avut aceasta provenienta, potrivit Mashable. Se pare ca acestea pot contine substante foarte toxice, cum ar fi mercur sau arsenic, iar in unele s-au gasit urme de urina sau de excremente de rozatoare. Asa ca nu ar trebui sa te lasi convinsa de un pret mai mic pentru brandul tau preferat, daca sursa acestuia nu e sigura.

Daca vrei sa iti innoiesti fardurile, alege magazine de incredere sau cumpara de la producatori. Spre exemplu, nu ai niciodata de ce sa iti faci probleme in cazul unor astfel de truse machiaj. Atunci cand brandul retailerului este cunoscut si respectat, nu te expui la riscurile produselor contrafacute.

Pe de alta parte, daca nu cunosti magazinul din care cumperi, ar fi bine sa iti iei cateva masuri de precautie. De pilda, verifica cu atentie eticheta, deoarece multe din produsele false contin erori de scriere, cum ar fi litere lipsa.

Cum sa alegi produse cosmetice de calitate

1. Nu lasa ambalajul sa te influenteze prea mult

De multe ori, cumparam produsele de machiaj in functie de cat de mult ne-a incantat ambalajul. Un ambalaj superb poate reflecta calitatea produsului sau poate insemna doar marketing bine facut. Prin urmare, nu te baza doar pe impresia pe care ti-o lasa ambalajele ca sa iti dai seama daca cosmeticele sunt de calitate sau nu. Pe de alta parte, daca ambalajul arata foarte subtire, ieftin sau usor deteriorabil, e mai bine sa il eviti: e posibil ca produsul din interior sa nu fie de o calitate prea buna.

2. Citeste lista de ingrediente

La inceput, lista de ingrediente a produselor de infrumusetare e greu de inteles. Merita insa sa „o descifrezi”, pentru ca de ingrediente depinde efectul produsului asupra sanatatii tale. E bine sa stii ca ingredientele sunt enumerate in ordinea cantitatii. Prin urmare, primele din lista au concentratia cea mai mare. Nu te lasa indusa in eroare de procente sau de fotografiile de pe ambalaj. Un produs care are pe eticheta mango, de exemplu, poate avea in compozitie doar 0,5% extract din acest fruct.

3. Consulta review-uri

Inainte sa cumperi un produs pe care nu l-ai mai incercat, e bine sa citesti opiniile celor care l-au folosit. Nu te baza insa prea tare pe review-uri individuale, pentru ca trebuie sa iei in calcul si subiectivitatea. E mai sigur sa te orientezi dupa ratingul general al unui produs, decat dupa una sau doua opinii. Astfel, numarul mare de review-uri ale unui produs ar trebui sa te ajute sa decizi mai usor daca vrei sa il cumperi sau nu.

Sursa foto: Unsplash