Stresul parental: De ce este atat de important pentru copilul tau sa NU fii un parinte stresat?

Comunicat de presa

Statutul de parinte e o implinire nemarginita, care aduce schimbari neasteptate si pozitive in viata fiecarui adult, dar si reponsabilitate imensa pentru parinti, care vor fi nevoiti sa isi reorganizeze programul in functie de solicitarile, nevoile si dorintele copilului.

Tot mai multi parinti apeleaza la sprijinul psihologului, motivand ca se simt foarte obositi, iar in spatele acestei oboseli se regaseste neputinta sustinuta mental de o groaza de noi schimbari si provocari in viata lor: cautarea unei bone, unei gradinite, revolutia hormonilor la adolescenti, plecarea de langa casa a adultului in devenire, casatoria copiilor etc.

“Deseori se foloseste cu onestitate sintagma „Asa e viata!”, in semn de autolinistire, ca autoreglare in a accepta mai usor schimbarile vietii. Ce se intampla cand sarcinilor de lucru, rutinei cotidiene, neputintei financiare, luptei cu o boala, conflictelor familiale se adauga si problemele cu copiii? Lucrurile simple au tendinta de a scapa de sub control si devin o povara pentru parinte. Stilul parintelui de a face fata unor situatii, pe care le percepe sau le vede stresante in viata copilului, poate provoca foarte usor si in timp, stresul parental, un fenomen tot mai raspandit in familiile din Romania. Aceasta stare a parintelui influenteaza starea copilului sau, deoarece acesta nu stie sa se adapteze noii situatii pe care o traieste”, explica psihologul Lenke Iuhos (foto).

Cum se manifesta “stresul parental”?

Stresul parental se recunoaste prin faptul ca parintele simte ca viata lui s-a schimbat, nu mai e ca inainte, e depasit de situatie, resursele financiare nu sunt de ajuns, nu are timp de el, vrea sa evadeze din rolul sau de parinte si are tendinta de a se “razbuna” pe copil pentru aceste neajunsuri.

“Factorii favorizanti pentru dezvoltarea stresului parental se regasesc cel mai adesea la parintii rigizi, care considera ca nu trebuie sa faca schimbari in viata copilului sau la parintii cu asteptari prea mari, care nu dispun de suportul partenerului si au un statut socio-economic scazut. Un copil cu un parinte stresat poate sa dezvolte comportamente de copil agitat, un copil morocanos, plange foarte usor si mai des decat alti copii, nimic nu ii este pe plac, nu ii place nicio haina sau spatiu de joaca, nu doarme bine, nu are pofta de mancare sau chiar mananca foarte mult pentru a se autolinisti”, declara psihologul Lenke Iuhos.

