Vrei sa ramai insarcinata? Testele de ovulatie si sarcina iti pot aduce vestile cele mai bune!

Advertorial

Daca iti doresti sa ramai insarcinata, este esential sa stii care este perioada ovulatiei caci aceasta reprezinta cea mai buna perioada in care poti ramane insarcinata. In acest sens, un test de ovulatie iti poate fi de mare ajutor. Testul de ovulatie Trussa Care for All va face ca totul sa fie mult mai usor pentru tine, ghidandu-te spre visul tau de a deveni mamica. Se foloseste rapid, simplu, fara batai de cap. In plus, un astfel de test poate prognoza cu o acuratete de 99% momentul ovulatiei, momentul in care, de-a lungul ciclului menstrual, fertilitatea atinge cote maxime. In consecinta, testul de ovulatie se poate dovedi a fi cea mai buna solutie pentru a afla care este momentul ideal pentru conceptie, zilele cele mai fertile.

Ce trebuie sa stii inainte de a face testul de ovulatie?

Pentru a putea efectua testul de ovulatie, este important sa iti cunosti durata propriului ciclu menstrual. Acesta incepe in prima zi de menstruatie si se termina in ultima zi de dinaintea urmatoarei menstruatii, iar durata sa difera de la femeie la femeie. La cele mai multe femei, ovulatia are loc cu 14 zile inainte de urmatoarea menstruatie, iar perioada propice unei sarcini tine 4-5 zile (inclusiv ziua ovulatie). Prin urmare, este bine de stiut ca sansele cele mai mari de a ramane insarcinata sunt cu 2-3 zile inainte de ovulatie si la 1-2 zile dupa ovulatie. In cazul unui ciclu menstrual care tine mai putin de 21 de zile sau mai mult de 35 de zile, trebuie consultat medicul.

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, ovulatia are loc la 32 de ore ((23,6-38,2 ore) dupa ce concentratia de hormon luteinizat incepe sa creasca sau la 15,5 ore (9,5 – 23 ore) de la cresterea brusca a LH (9,5 – 23 ore).

Cum functioneaza testul de ovulatie?

Testul de ovulatie se bazeaza pe identificarea prezentei in urina a hormonului luteinizat (LH), hormon a carui concentratie oscileaza de-a lungul lungul ciclului menstrual al unei femei. La mijlocul ciclului menstrual, atunci cand are loc ovulatia propriu-zisa si se elibereaza ovulul matur din ovar, valorile concentratiei acestui hormon pot urca brusc. Daca ovulul este fecundat, in maxim 36 de ore dupa ovulatie, apare zigotul. Daca in schimb, ovulul nu este fecundat in aceste zile propice, sarcina nu se formeaza si concentratia acestui hormon din urina incepe sa scada.

Cum se foloseste testul de ovulatie

Nu ai nevoie decat de 10 minute pentru a obtine un rezultat, iar testul se utilizeaza intr-un mod simplu, similar testului de sarcina. Fie urinezi direct pe capatul absorbant al testului de ovulatie, fie recoltezi urina intr-un recipient curat si introduci jumatate din capatul absorbant in urina.

Contrar testului de sarcina, la testul de ovulatie NU SE FOLOSESTE prima urina de dimineata. Testul trebuie efectuat in fiecare din cele 5 zile, oricand in intervalul 10-20, dar aproximativ LA ACEEASI ORA.

Deoarece o urina prea diluata poate face imposibila detectarea cantitatii de hormon luteinizat, este recomandat ca inainte cu 2 ore de colectarea urinei sa reduci cantitatea de lichide consumate. De asemenea, chiar daca rezultatele fals-pozitive sunt destul de rare, pentru rezultate precise, sunt necesare 3-5 monitorizari continue ale ovulatiei.

In cazul in care obtii rezultatele dorite si testele sunt pozitive, dar nu ramai insarcinata timp de trei luni consecutiv chiar daca ai relatii sexuale, este bine sa consulti medicul. De asemenea, anumite probleme medicale precum sindromul chisturilor ovariene, hipertiroisim, tumori, secretii vaginale sau instalarea menopauzei pot conduce catre un test nerelevant.

In Testul de Ovulatie Trussa Care for all sunt incluse 5 teste de ovulatie tip stilou, fiecare ambalat intr-o folie speciala. Sensibilitatea testului de ovulatie Trussa Care for all este de peste 20 mIU/ml.

De ce sa optezi pentru testul de sarcina Trussa Care for all

In cazul in care banuiesti ca ai ramas insarcinata si doresti o confirmare, testul de sarcina Trussa Care for All este alegerea perfecta din cateva motive. Este rapid, simplu de utilizat, se efectueaza acasa, in intimitate, si are o precizie de 99,9% in determinarea unei potentiale sarcini, chiar si in faza incipienta. Testul este capabil sa detecteze in numai 5 minute prezenta hCG (Human Chorionic Gonadotropin), un hormon produs de placenta imediat dupa conceptie si care se elibereaza direct in urina.

Cum si in ce moment al zilei se efectueaza testul de sarcina?

Avantajul testului de sarcina este acela ca poate fi utilizat in orice moment al zilei, insa pentru un rezultat mai precis, este indicata prima urina de dimineata. Testul se foloseste simplu, in modul urmator: fie urinezi direct pe varful absorbant al testului, fie recoltezi urina intr-un recipient curat si introduci pana la jumatate capatul absorbant al testului in urina. Dupa 5 minute, poti citi rezultatul. Daca acesta este pozitiv, pe suprafata testului vei observa aparitia unei linii colorate. Daca pe testul de sarcina nu apare nicio linie, inseamna ca testul este negativ.

De asemenea, in anumite cazuri precum o sarcina incipienta sau o concentratie prea scazuta de hCG in urina, rezultatele testului pot fi neconcludente. In aceasta situatie, daca inca suspectezi prezenta unei sarcini, repeta testul peste 48 de ore.

Nu uita ca testele de sarcina sunt o metoda de diagnosticare si este intotdeauna nevoie si de confirmarea medicului, care va recomanda suplimentar analize clinice si de laborator.

Descopera testele de ovulatie si sarcina Trussa Care for All!





Foto homepage: Natashilo /Shutterstock