Dragii mei copii, fac tot ce imi sta in putinta!

Stiu ca nu sunt intotdeauna perfecta, dar trebuie sa stiti ca ma straduiesc din rasputeri pentru voi.

Poate ca nu totdeauna se vede acest lucru, insa ma straduiesc sa tin totul in balanta – timp pentrecut cu copiii, timp pentrecut cu familia, timp pentru serviciu - incerc sa gestionez totul.

Stiu ca minnutele si secundele trec si nu va mai fi mult pana cand voi veti fi gata sa mergeti la liceu. Asa incat trebuie sa stiti acest lucru.

Chiar daca la cina avem doar cereale, asta nu inseamna ca nu va iubesc

Stiu ca nu este cel mai deosebit lucru, dar uneori, dupa ce negociez cu clientii toata ziua, raspund la o sumedenie de e-mailuri si indeplinesc toate indatoririle arzatoare de la serviciu, tot ceea ce imi doresc este sa petrec timp cu familia mea, nu in buacatrie. Asa incat, de vreme ce nu petrecem prea mult timp impreuna, va rog sa nu aduceti telefoanele mobile la masa. Haideti mai bine sa vorbim despre ce ni s-a intamplat bun si rau intr-o zi. Iubesc astfel de momente mai mult decat orice.

Foto: Pexels

Chiar daca nu va las sa faceti anumite lucruri, nu inseamna ca sunt o mama oribila si nu inseamna ca nu am incredere in voi.

Inseamna ca va iubesc si imi fac griji pentru voi. Si va asigur ca am incredere in voi total. In ceilalti nu am incredere. Exista oameni ciudati peste tot si daca vi s-ar intampla ceva nu stiu ce as face. Stiu ca ar trebui sa imi mai slabesc stransoarea dar imi este dificil sa fac acest lucru. Cand va refuz anumite lucruri nu este fiindca sunt un parinte rau. Pur si simplu nu stiu ce altceva sa fac in afara de a spune „nu”. Eu incerc pe masura ce voi cresteti mari.

Chiar daca nu va duc la fast-food prea des, asta nu inseamna ca nu va iubesc.

Ba dimpotriva. Este usor sa punem semnul egal intre mancare si iubire. Pentru ca nu va hranesc cu organisme modificate genetic si chimicale, asta inseamna ca va iubesc.



Nu aleg sa muncesc fiindca nu vreau sa petrec timp cu voi.

Lucrez pentru a aduce o contributie financiara caminului nostru si in acelasi timp sa va arat valoarea banului si faptul ca nu va puteti astepta pur si simplu ca alti oameni sa munceasca pentru voi si sa aduca bani si lucruri dragute acasa.

Mama mea avea propria ei afacere, tatal meu avea afacerea lui, asemenea bunicilor mei. Munca si originalitatea sunt in sangele vostru ca si in al meu. Eu vreau sa va dau un exemplu si sa va arat ca munca grea aduce lucruri bune. Stiu ca astfel ratez multe lucruri. Noi nu putem sa ne facem bagajul intr-o zi de vara si sa plecam la plaja ca sa stam acolo toata ziua. Uneori, in timpul vacantei de vara voi va petreceti mai mult timp la computer decat eu mi-as dori. Dar sper sa va amintiti vacante de familie ca cea de la Roma. Eu asa sper ca va veti aminti voi de mine si nu doar stand in spatele unui morman de hartii si cu ecranul calculatorului luminandu-mi fata.

Imi doresc sa imi dau seama cum as putea sa avem mai mult echilibru in toate astea, dar inca muncesc la acest aspect. Fac tot ce imi sta in putinta.

Nu doar lucrurile marete pe care le faceti voi ma fac sa va iubesc, ci micile lucruri care se intampla in fiecare zi

Fiindca viata nu este facuta de gesturi marete ci mai degraba din momentele linistite cand stam impreuna pe canapea sau cand stam in pat si ne uitam la un film impreuna. Nu sa avem o casa impozanta imi doresc, ci sa avem un camin pentru noi toti unde sa ne desfasuram si sa fim noi insine.

Chiar daca nu va spun acest lucru in fiecare zi, sunt mandra de voi!

Daca ar fi sa strang toti copiii din lume si mai apoi sa aleg copiii perfecti, tot pe voi v-as alege. Sunteti perfecti. Si chiar daca eu nu sunt perfecta, as vrea sa stiti acest lucru in fiecare zi cand va treziti, sau in momentele cand sunt nervoasa. Sunt foarte mandra de tot ceea ce ati devenit si ceea ce sunteti.

Cu dragoste,

Mama





Via: thoughtcatalog.com