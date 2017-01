MANIPULATORUL: 8 trasaturi psihologice

PSIHOLOGIE: Cum sa recunosti un manipulator?

Manipulatorii si perturbarile lor de personalitate

O persoana manipulatoare este caracterizata de rigiditate, comportament pasiv-agresiv, o nevoie puternica de a-si impune propria viziune asupra lumii, trasaturi narcisiste, tendinta de a controla, temperament mai mult sau mai putin violent. Uneori sunt prezente tulburari narcisiste sau borderline, care se manifesta in relatii patologice.

3 Tipologii comune ale manipulatorilor

Cand vorbim despre manipulare ne referim adesea la barbati, dar aceste caracteristici si trasaturi de personalitate se pot regasi si la femei. Avem astfel trei tipologii de manipulatori sau manipulatoare.

1. Tipologie manipulator: Intimidatorul (Intimidatoarea)

Stilul acestor presoane este intimidarea, bazata pe o apocalipsa emotiva. Acesta din urma poate fi reprezentat de scenete bazate pe agresiune verbala – ton ridicat si ofense, amenintari cu abandonul, afirmatii agresive si talente care au scopul de a trezi cele mai mari nesigurante intr-o alta persoana – victima. Acest tip de atitudine face ca oamenii care le cad victime acestor persoane sa se inchida in izolare si sentimente de vina si tacere.

Alteori, distanta emotionala este folosita tot ca o arma chiar mult mai taioasa decat urletele, la adresa victimelor. Unii dintre intimidatori se folosesc de situatii cand victima nu are nici cea mai mica sansa de a riposta; in astfel de situatii isi lanseaza artileria si devin chiar mai teribili. (de ex. in timpul unor cine cu prieteni, la cinema, in general in situatii de grup)

2.Tipologie manipulator: Seducatorul (Seducatoarea)

Aceasta tipologie de manipulatori este mai greu de recunoscut. La inceput ei pot parea partenerii perfecti si ii cuceresc cu sarmul lor si pe parinti si pe prieteni: mereu atenti, mereu gentili, grijulii, mereu gata pentru surprize romantice si propuneri picante.

Problema este ca propunerile si comportamentele sale nu sunt nevoile reale ale victimei, ci au ca finalitate doar satisfacerea propriilor nevoi.

Pare ca ei au grija de necesitatile celorlalti dar in realitate, actiunile pe care le intreprind pornesc din egoism, ei vor doar sa isi satisfaca propriile nevoi. Nu au capacitatea sa ii vada si pe ceilalti oameni si sa se conecteze emotional, astfel incat sa raspunda si nevoilor lor.

Aceste personaje par perfecte fiindca in aparenta le ofera victimelor ceea ce ar avea nevoie… si doar dupa un anumit timp alaturi de ei, victimele incep sa se considere neconsiderate, neascultate si ignorate, impreuna cu cineva si totusi singure… Aceasta tipologie particulara de manipulatori reactioneaza la protestele victimei facand-o pe aceasta sa simta ca ar fi de fapt ceva in neregula cu ea, chiar „nebuna”.

3. Tipologie manipulator: Barbatul perfect (Femeia perfecta)

De asemenea, acest personaj are capacitatea de a dezorienta victima, pe parintii si amici ei, pe toti cei care o cunosc, auto-prezentandu-se ca fiind impecabil: indragostit, de incredere, disponibil si respectuos.

Dar terorismul psihologic de care acesti manipulatori se fac vinovati este subtil si dificil de indentificat in timp util; se bazeaza pe a se supune verbal cerintelor victimei, pentru ca mai apoi sa aiba un comportament caracterizat de raceala si lipsa de participare in relatie, tacere acompaniata de cuvinte care neaga fapte evidente.

Un astfel de personaj te induce in eroare pentru ca din punct de vedere discursiv pare sa colaboreze in relatie, in timp ce la modul real boicoteaza interesele si dorintele victimei, in mod evident, punand responsabilitatea purtarii sale, asupra ei.

8 caracteristici psihologice ale manipulatorilor

Manipulatorii isi trag valoarea personala din minimalizarea celorlalti. Iata cateva dintre cele mai comune trasaturi de personalitate ale persoanelor manipulatoare care te va ajuta sa identifici persoane periculoase din anturajul sau intimitatea ta, fata de care ar fi bine sa tii distanta:

1. Manipulatorii au nevoie sa aiba tot timpul dreptate, pentru a se simti potenti si siguri de ei insisi. Pot ajunge pana acolo unde distorsioneaza si neaga realitatea in favoarea lor.

2. Demonstreaza o nevoie puternica de a-si impune viziunea lor asupra lumii. De cele mai multe ori, victimele lor sunt caracterizate de o auto-stima scazuta.

3. Comportamentele lor sunt caracterizate de rigiditate, falsitate sau ipocrizie.

4. Au comportamente agresive explicite (cu iesiri de furie adesea nejustificate) sau de tipul pasiv-agresiv.(n.r. recomandam cititoarelor noastre sa se informeze asupra pasiv-agresivitatii, care este o forma subtila si foarte dureroasa de agresiune, pe care majoritatea oamenilor nu stiu sa o identifice, dar care are repercursiuni grave asupra vietii lor.)

5. Unii dintre manipulatori prezinta trasaturi narcisiste si dorinta accentuata de control asupra celorlalti.

6. Pentru a-si manifesta „puterea”, manipulatorul pune in actiune mecanisme de control, dezapreciere a celor apropiati si dominare emotionala si fizica.

7. Manipulatorul este caracterizat de un temperament iritabil, terorizeaza si devine violent usor.

8. Unii manipulatori pot prezenta tulburari de paranoia sau personalitate borderline.