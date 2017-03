Eveniment muzical de 8 martie, in Capitala Iubirii

Primaria Municipiului Bucuresti, prin ARCUB, marcheaza Ziua Internationala a Femeii cu un martisor muzical potrivit pentru toate gusturile publicului feminin, fie ca acesta rezoneaza la ritmuri dance, latino, la refrene hip-hop sau la hituri pop si rock.

Andra, Smiley si Directia 5 sunt doar cativa dintre artistii care vor urca pe scena din Piata Universitatii miercuri, 8 martie, incepand cu ora 19:00. Concertul incheie cele 13 zile de sarbatoare din cadrul evenimentului „Bucuresti, Capitala Iubirii”.

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei: „Ne-am gandit sa intampinam primavara asa cum se cuvine si sa le oferim doamnelor si domnisoarelor din Bucuresti, sau celor care se afla in trecere prin orasul nostru, un eveniment care sa le aduca un strop de bucurie in suflete si oportunitatea de a-i vedea live pe cativa dintre cei mai bine cotati artisti romani ai momentului, care sunt sigura ca vor asigura o atmosfera de neuitat la kilometrul zero al Capitalei Iubirii”.

Intre 24 februarie si 8 martie, pe esplanada cu statui din Piata Universitatii, mii de bucuresteni si turisti iau parte la prima editie Bucuresti, Capitala Iubirii, un eveniment de amploare initiat, de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Creart, care deschide sezonul de primavara al evenimentelor in aer liber cu un Targ de Martisor, o serie de concerte live si transmisia in direct a finalei Eurovision Romania 2017.

Evenimentul din Piata Universitatii incepe la ora 19:00, cand pe scena va urca Connect-R, unul dintre cei mai bine vanduti artisti de hip-hop si dance din Romania. Pepe incinge atmosfera cu acorduri de latino, flamenco si pop, iar baladele rock ale Directiei 5 si hiturile pop ale lui Smiley pregatesc recitalul R&B sustinut de Andra. Aflata in topul vocilor feminine de live din Romania, vedeta urca pe scena din Piata Universitatii alaturi de artistii hip-hop Shift, Cabron si de rapperul What’s UP.

Concertul este prezentat de Liana Stanciu si Silviu Andrei.

Intrarea la eveniment este libera.