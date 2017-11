Spectacol eveniment: 'Gala' de Jerome Bel adus in Romania la PREMIILE CNDB

Cu acest indemn beckettian la creativitatea care se naste din esec, dintr-o aparenta dificultate sau pur si simplu din conditia umana, spectacolul Gala al coregrafului francez Jérôme Bel isi continua periplul mondial la Bucuresti. Una dintre creatiile care au schimbat perceptia publicului asupra dansului contemporan si chiar a propriului corp este prezentata de Centrul National al Dansului Bucuresti (CNDB) si Institutul Francez, pe 13 si 14 decembrie, la Teatrul Odeon, in cadrul programului international FranceDanse Orient Express 2017. Prima reprezentatie de la Bucuresti va fi prefatata de decernarea Premiilor CNDB 2017.

Un atelier de miscare pentru amatori din regiunea pariziana – pornind de la aceasta experienta franceza din 2014, Jérôme Bel chestioneaza dansul sub toate formele lui, de la pasii de dans schitati prin sufragerie, in intimitatea propriei case, la cel institutionalizat, cu reguli, teatralizat, pe o scena. De ce ultimul are o alta legitimitate, un alt prestigiu decat primul ? Ce inseamna dansul si miscarea pentru fiecare dintre noi ? Toate aceste intrebari, foarte simple la prima vedere, au fost puse de catre coregraf atat publicului cat si celor 20 de dansatori romani cu care a realizat versiunea bucuresteana a spectacolului. O distributie surprinzatoare, impotriva tuturor cliseelor despre dans si teatru, reunind actori, balerini si dansatori profesionisti, dar si oameni cat se poate de obisnuiti pe care nu i-ati vedea niciodata pe o scena consacrata – copii, adolescenti, persoane in varsta, cu handicap etc. Impreuna, acestia prezinta si deconstruiesc modelele si canoanele acceptate ale baletului si ale dansului contemporan, uneori cu timiditati, greseli si stangacii, dar incalcand si depasind limite. Un demers colectiv care pune in evidenta dimensiunea politica si sociala a dansului, capacitatea lui de a servi drept liant in cadrul unor comunitati efemere.

O gala este, de obicei, un loc comun al experientelor teatrale: o ocazie festiva si colectiva, de la spectacole de sfarsit de an si performance-uri de amatori pana la evenimente simandicoase. Reinventata de Jérôme Bel, ea a calatorit deja in zeci de tari de pe trei continente, gratie formatului sau flexibil, mobil, federator, accesibil tuturor. Peste tot, spectacolul a alcatuit un inventar inedit al dansului. Rezultatul este o comunitate deja impresionanta de performeri Gala care au asimilat diferit miscarea si au regandit dansul. E randul romanilor sa-si faca loc in aceasta gala fragmentata, un patchwork de imagini si reflectie, o galerie de portrete vii.

Gala

concept : Jérôme Bel

asistent : Maxime Kurvers

asistenti pentru recrearea spectacolului : Chiara Gallerani et Cédric Andrieux

cu : 20 de dansatori

costume: dansatorii

durata: aproximativ 1h15

o productie: R.B. Jérôme Bel (Paris)

coproducatori: Dance Umbrella (London), TheaterWorks Singapore/72-13, KunstenFestivaldesArts (Brussels), Tanzquartier Wien, Nanterre-Amandiers Centre Dramatique National, Festival d'Automne à Paris, Theater Chur (Chur) si TAK Theater Liechtenstein (Schaan) - TanzPlan Ost, Fondazione La Biennale di Venezia, Théatre de la Ville (Paris), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), BIT Teatergarasjen (Bergen), La Commune Centre dramatique national d’Aubervilliers, Tanzhaus nrw (Düsseldorf), House on Fire cu sprijinul programului cultural al Uniunii Europene

cu sprijinul: Centre National de la Danse (Pantin) si Ménagerie de Verre (Paris) in cadrul Studiolab

R.B Jérôme Bel e sprijinita de Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, Institut Français, Ministerul de afaceri externe din Franta, pentru turneele internationale, si ONDA - Office National de Diffusion Artistique - pentru turneele din Franta.

Partener al evenimentului: Orange

Bilete - Biletele s-au pus in vanzare la casa Teatrului Odeon (Calea Victoriei 40-42) si pe kompostor.ro Pretul biletelor este 45 de lei tarif intreg si 25 de lei cu reducere.

https://www.kompostor.ro/evenimente/7207-gala-i-premiilecndb2017

https://www.kompostor.ro/evenimente/7208-gala

Evenimentul este organizat de Institutul Francez din Romania si Centrul National al Dansului Bucuresti in cadrul FranceDanse Orient-Express 2017, proiect regional coordonat Teatroskop. Teatroskop este un program de cooperare intre Franta si tarile din Europa de SE in domeniul artele spectacolului, initiat de Institutul Francez de la Paris, Ministerul Culturii si Ministerul Europei si al Afacerilor externe din Franta.