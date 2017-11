Casa din caramida sau BCA? Avantaje si dezavantaje pe care e bine sa le stii inainte sa iei o decizie

Diversitatea materialelor de constructie ne pune adeseori in dificultatea de a alege care este cea mai buna solutie pentru casele noastre. Fiecare vine la pachet cu avantaje si dezavantaje, asa ca este bine sa stim aceste lucruri din timp, pentru a face alegerea optima.

Atunci cand vrei sa iti construiesti o casa, una dintre primele decizii pe care trebuie sa le iei este legata de materialul din care va fi realizata aceasta. Cele mai populare materiale sunt caramida si BCA-ul, ambele foarte rezistente atat in timp, cat si la intemperii.

Casele din caramida - practice, frumoase si bine izolate

Unul dintre principalele avantaje ale caselor din caramida este modul in care acestea retin caldura pe timpul iernii si racoarea in anotimpul calduros. Spre deosebire de BCA, marea provocare la constructia unei case din caramida este faptul ca exista mai multe tipuri de caramida, si nu toate sunt la fel de bune. Specialistii de pe canalul de Youtube al lui Cezar Rapotan, fondatorul Arabesque, cel mai mare distribuitor de materiale de constructii, te invata cum sa alegi cea mai buna caramida pentru zidaria casei si care sunt cele mai importante lucruri la care sa fii atenta.

Avantajele unei case construite dintr-o caramida de calitate si rezistenta:

1. Usor de intretinut. Caramida este un material rezistent in timp, pe care se pastreaza foarte mult timp culoarea vopselii si in care nu va trebui sa investesti foarte mult, pe parcursul anilor.

2. Este ignifuga. Caramida nu ia foc usor si nu este un material care sa ajute la propagarea flacarilor, in caz de incendiu. In plus, este relativ impermeabila, astfel ca este un material ideal pentru constructia caselor in zone in care ploua frecvent sau se formeaza furtuni ori uragane.

3. Este ecologica. Caramida este fabricata din materiale biologice (argila si ardezie), poate fi refolosita pentru amenajarea potecilor sau a bordurilor, asa ca este un material care nu dauneaza mediului.

4. Este un bun izolator. Daca iti doresti o locuinta care sa se incalzeasca repede si sa fie confortabila din punct de vedere termic pe timpul iernii, caramida este o alegere excelenta. De asemenea, pe timpul verii, casele din caramida raman racoroase, asa ca nu vei avea probleme cu costurile la intretinere sau la energia electrica.

5. Au un aspect elegant. Casele din caramida au acel aer luxos si o estetica greu de depasit de alte materiale.

Principalele dezavantaje ale caselor din caramida sunt:

1. Costurile mai ridicate. Caramida este un material cu aproximativ 6-7% mai scump, insa costurile sale initiale sunt rapid amortizate, pentru ca iti vei reduce cheltuielile cu plata facturilor.

2. Gama limitata de culori. Exista cateva nuante de caramida, insa, daca iti doresti o gama foarte variata, din care sa ai de unde alege, acest material nu iti ofera foarte multe posibilitati.

Casele din BCA - mai ieftine, dar rezistente la evenimente neprevazute

Casele din BCA sunt mult mai intalnite in regiunile cu o clima temperata, in care iernile sunt blande, iar verile nu sunt toride. Spre deosebire de caramida, casele din BCA sunt mult mai rezistente la cutremure, intrucat peretii de rezistenta nu pot fi daramati la fel de usor. Cand au aparut prima data casele din BCA, acestea erau adeseori ocolite de cumparatori, intrucat lipsa unor finisaje atractive le dadea un aer de locuinta neterminata. Acum, insa, exista solutii prin care poti face o casa din BCA sa arate bine.

Avantajele caselor din BCA

1. Costuri mai mici. Spre deosebire de caramida, BCA-ul este ceva mai ieftin, iar constructia locuintei poate dura mai putin.

2. Durabilitatea. BCA-ul nu putrezeste, este rezistent la mucegai si nu poate fi distrus de insecte sau rozatoare. De asemenea, este un material ignifug, rezistent la incendii.

3. Impermeabilitatea. Casele din BCA sunt foarte intalnite in zonele cu umiditate ridicata, pe litoral sau in apropierea oceanelor, intrucat materialul nu retine umezeala.

4. Diversitatea culorilor. BCA-ul poate fi usor acoperit cu glet si apoi varuit in culoarea preferata, ceea ce il face mult mai versatil, din punct de vedere al esteticii.

Dezavantajele caselor din BCA

1. Capacitate redusa de izolare. Daca iti construiesti o casa din BCA va trebui sa iei in calcul si solutii alternative pentru izolare, mai ales daca locuiesti intr-o zona muntoasa, cu ierni reci. BCA-ul nu reuseste sa retina caldura la fel de bine precum caramida, deci vei avea nevoie si de un sistem de incalzire performant, care sa faca fata gerului.

2. Un aspect mai putin atractiv. Desi pot fi varuite in culori diverse, casele din BCA nu au parte de acelasi aspect elegant si luxos pe care il au casele din caramida.

Daca ai in plan sa iti ridici o casa, retine ca este extrem de important sa iei in calcul toti factorii externi: zona in care locuiesti, clima din regiune, precum si frecventa ploilor si intemperiilor sunt aspecte care nu pot fi neglijate. Doar asa vei reusi sa iti construiesti o casa eficienta din toate punctele de vedere.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Serhii Krot