Sa invatam de la animalute despre puterea atingerii! Iti prezentam 22 de fotografii induiosatoare care surprind tandretea si afectiunea care exista si in lumea animala.

Daca ati observat vreodata in tacere lumea necuvantatoarelor, cu siguranta ati vazut ca animalutele stiu, poate, mai bine decat noi oamenii, sa isi exprime afectiunea unele fata de celelalte. Animalutele sunt o sursa permanenta de inspiratie pentru noi. La fel ca si noi, ele se rasfata reciproc, se alinta, iti ating trupurile, se joaca, se harjonesc, se imbratiseaza, se cuibaresc unele in bratele celorlalte. Instinctiv, au inteles ca legatura emotionala dintre ele este mai puternica atunci cand este exprimata si fizic. Iata 22 de imagini emotionante si induiosatoare care au surprins tandretea si iubirea care exista si in lumea animala.

22 de imagini cu animale

Iubiti-va unul pe altul

Foto: @ adettara /Instagram

Cand unul este patura si celalalt perna, lucrurile merg cat se poate de bine :)

Foto: Pap Kutasi Szilvia /Shutterstock

Cei mai buni prieteni

Foto: @ glennlosack /Instagram

Frati pe viata

Foto: Nick Biemans /Shutterstock

Poooop! Hai ca te alinti...

Foto: Grethel Pavon /Shutterstock

Este bine sa ai intotdeauna un umar care sa te sprijine si brate care sa te sustina

Foto: Hung Chung Chih /Shutterstock

Primul sarut

Foto: Cornelia Anghel /Shutterstock

Iubire materna

Foto: @ glennlosack /Instagram

Cuplu multicultural

Foto: Ukki Studio /Shutterstock

Alintatul... o fi bine?

Foto: Hung Chung Chih /Shutterstock

Mama te iubeste, puiul meu

Foto: Belle Ciezak /Shutterstock

Imbratisari pufoase de tot

Foto: tobkatrina /Shutterstock

Bauuuu :)!

Foto: Hung Chung Chih /Shutterstock

Tandrete

Foto: Olga_i /Shutterstock

Cu cat mai lung gatul, cu atat mai lunga imbratisarea

Foto: @ Matt MacGillivray /Flickr.com

Pentru ca imi pasa...

Foto: samritphoto /Shutterstock

Coada la imbratisat

Foto: @ Peter Nijenhuis /Flickr.com

Gigantii iubesc tare gingas...

Foto: Worakit Sirijinda /Shutterstock

Te iubesc

Foto: Ondrej Prosicky /Shutterstock

Imbratisare in grup

Foto: tratong /Shutterstock

Ce spui?

Foto: J. Marijs /Shutterstock

O zi perfecta incepe asa...



Foto: @ Adrien Sifre /Flickr.com